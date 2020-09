Koronawirus testem dla firmy

Pandemia koronawirusa dotyka wielu aspektów działania firmy, niezależnie od tego, czy jest ona mikroprzedsiębiorstwem, czy międzynarodową korporacją. Wpływa zarówno na kwestie związane z wewnętrzną organizacją pracy, jak i sposobem funkcjonowania na rynku.

Wyzwanie, nie problem

Pandemia koronawirusa początkowo w oczach przedsiębiorców postrzegana była przede wszystkim jako zagrożenie. Jej percepcja zmienia się z biegiem czasu i wdrażaniem kolejnych rozwiązań, które pozwalają biznesom dostosowywać się do nowych wymogów rynku. - Obecnie mamy do czynienia

z bezprecedensowym kryzysem gospodarczym na skalę światową. To niezaprzeczalny fakt. Po kilku miesiącach stania ramię w ramię z klientami w walce z pandemią, widzimy, że nasze firmy świetnie radzą sobie z nową rzeczywistością. W ekspresowym tempie przebudowują swoje modele biznesowe, pozwalają sobie płynąć razem z falą nowych trendów, takich jak choćby przyspieszona cyfryzacja usług i metodyki miejsca pracy. Pandemia udowodniła nam, że potrafimy szybko wdrożyć rozwiązania, o których jeszcze parę miesięcy temu myśleliśmy w perspektywie długoterminowej. Sprawnie zastępujemy słowo „problem” słowem „wyzwanie” – mówi dr Marcin Dudarski, Partner Zarządzający w firmie doradczej JP Weber.

Pandemia jako szansa

Nowa rzeczywistość, która wykształciła się w okresie pandemii, ma wpływ na całą gospodarkę. Stanowi wyzwanie, które można postrzegać jako okazję do zbudowania mocnej rynkowej pozycji. - Pandemię trzeba rozważać jako szansę dla gospodarki. Od tego, jak szybko jesteśmy w stanie zaadaptować się do nowych warunków i realiów biznesowych zależy sukces w kolejnych latach. Jeśli biznes jest w stanie sprostać tak dramatycznym i poważnym wyzwaniom – ma szanse na rozwój w kolejnych latach, niezależnie od realiów – komentuje Fabio Pommella, Prezes Zarządu Whirlpool Company Polska

Sp. z o.o.

Test dla codziennego funkcjonowania firmy

W wyniku pandemii wiele przedsiębiorstw wprowadziło dotychczas nieużywane w firmie narzędzia i formy komunikacji z klientem, a także zmieniło swój tryby pracy. - Pandemię można postrzegać jako impuls do zmian. W sektorze IT zaczęliśmy działać szybciej, zmieniać się w niewyobrażalnym dotąd tempie. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu każdego członka naszego zespołu oraz sprawności w realizowaniu działań biznesowych. Zawdzięczamy je kulturze pracy opartej na zaufaniu i samoorganizacji, która jest dla nas fundamentem stabilności biznesu. W moim przekonaniu to, czy biznes będzie z powodzeniem funkcjonować w nowej rzeczywistości, którą stworzyła pandemia koronawirusa, zależy od tego, czy dostosuje do jej wymogów sposób swojego wewnętrznego działania – komentuje Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes klastra ITCorner, Managing Partner w Unity Group.

Dyskusji o tym, jaki wpływ ma pandemia na biznes, poświęcony będzie I dzień konferencji Made in Wrocław 2020, która odbędzie się w dniach 20-22 października 2020 r.

