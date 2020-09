Jak bezpiecznie płacić w internecie?

O ile w cyber-rzeczywistości czujemy się coraz bardziej swobodnie, o tyle społeczna świadomość zagrożeń, wynikających z korzystania z sieci jest mała. Płatności online obwarowane są wieloma mitami, które chciałabym obalić w tym artykule.

Mit 1: Zakupy online nie są bezpieczne

Są osoby, które boją się kupować przez internet, twierdząc, że brak możliwości pooglądania danego przedmiotu z bliska, uniemożliwia podjęcie decyzji zakupowej.

Pojawia się wiele wątpliwości: A co jeśli zostanę oszukany? Co jeśli kupię bluzkę i okaże się, że jest za mała? Buty za duże? Nowy stół do salonu w nieodpowiednim kolorze, a zamówiona książka - zniszczona i nie będzie się nadawała do podarowania w prezencie?

Aby zminimalizować ryzyko nietrafionego zakupu, wiele platform i sklepów internetowych (których nazw nie wymienię, bo żadna z nich nie sponsoruje tego postu :D), oferuje możliwość bezpłatnego i bardzo wygodnego zwrotu - kurierem, paczkomatem lub pocztą. W zasadzie bez wychodzenia z domu można daną rzecz zamówić, opłacić, otrzymać, obejrzeć, przymierzyć i, jeśli nie jest odpowiednia - nadal nie wychodząc z domu - zwrócić. Wystarczy mieć taśmę klejącą, aby zabezpieczyć ponownie opakowanie, w którym produkt do nas dotarł i odesłać go z powrotem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Każdego sprzedawcę obsługującego klientów na odległość - czy to przez internet czy telefonicznie - Ustawa z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta zobowiązuje do oddania pieniędzy za zwrócony przedmiot bez podania przyczyny. Na taki zwrot mamy ustawowo 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, ale wiele sklepów, zwłaszcza odzieżowych, wydłuża możliwość zwrotu do 30 dni. Jest to całkiem długi okres czasu na ponowne przemyślenie zakupu i ewentualne odesłanie danego przedmiotu do sprzedawcy.

Według ustawy - konsument opłaca przesyłkę zwrotną towaru - ale ma możliwość domagania się od sprzedającego zwrotu tej kwoty wraz z należnością za towar. W praktyce - wiele sklepów oferuje darmowy zwrot, a nawet dołącza już na etapie sprzedaży, wstępnie wypełniony formularz zwrotu wraz z instrukcją jak tego zwrotu dokonać.

Proste. Wystarczy się przełamać. Wiele zależy też od nas. Przed dokonaniem zakupu - warto zweryfikować wiarygodność sprzedawcy, sprawdzając jego dane teleadresowe.

Mit 2: Najbezpieczniej jest płacić BLIKiem

Nie. BLIKiem płaci się najszybciej, ale to płatność kartą jest najbezpieczniejszą formą płatności.

Mit 3: Przecież płacenie kartą w internecie jest niebezpieczne

Wiele osób obawia się płacenia kartą w internecie sądząc, że jest to bardzo niebezpieczny sposób płacenia. Jeśli upubliczniamy dane osobowe oraz numer karty w bramce płatności - ktoś może te dane pozyskać i nieuczciwie wykorzystać.