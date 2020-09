Trwa nabór wniosków na granty z programu Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego budżet jest szacowany na 80 mld EUR. W programie są co najmniej cztery grantowe działania, z których małe i średnie firmy (MŚP) mogą skorzystać w nadchodzącym roku.

Są to:





Projekty współpracy,

EIC Accelerator Pilot,

EIC Pathfinder Pilot

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (tu nabór zakończony)

Projekty współpracy

Największym działaniem w ramach Programu Horyzont 2020 są projekty współpracy (Callaborative Projects), z całkowitym budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym 50 mld EUR. Granty dostępne w działaniu umożliwiają beneficjentom tworzenie konsorcjów pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi, centrami badań i rozwoju oraz innymi podmiotami, które wspólnie mogą realizować projekty badawczo-innowacyjne w trzech filarach H2020:

Doskonała baza naukowa,

Wiodąca pozycja w przemyśle,

Wyzwania społeczne.

W zależności od tego czy przystępujemy do projektu badawczego (Research and Innovation Actions – RIA), czy projektu innowacyjnego (Innovation Actions – IA), Komisja Europejska pokrywa odpowiednio od 70 do 100 proc. kosztów jego realizacji.

Aby wziąć udział w projekcie, należy utworzyć konsorcjum projektowe składające się z przynajmniej trzech podmiotów pochodzących z różnych państw UE lub stowarzyszonych w Programie Horyzont 2020. Statystycznie przeciętny projekt w tym działaniu realizuje od 5-8 podmiotów, a jego budżet wynosi pomiędzy 2 a 10 mln EUR.

Głównym celem projektów badawczych jest ustanowienie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej technologii, produktów, procesów bądź usług. Z kolei podmioty realizujące projekty innowacyjne, pracują nad przygotowaniem nowych technologii do wdrożenia na rynek. Prace obejmują m.in.

prototypowanie,

testowanie,

demonstrację,

projekty pilotażowe,

walidację produktów na dużą skalę,

powielanie rynkowe.

Zalecane obszary badawcze

Obszarami badawczymi, w których udział MŚP jest szczególnie oczekiwany, są kluczowe technologie prorozwojowe (Key Enabling Technologies – KET). Zaliczono do nich:

nanotechnologie,

zaawansowane materiały,

biotechnologie,

mikro- i nanoelektronikę,

fotonikę oraz zaawansowane technologie wytwarzania.

Badania prowadzone w tych obszarach obejmują etapy od walidacji technologii na poziomie laboratoryjnym do zaawansowanych prototypów i demonstracji oraz linii pilotażowych.

(EIC) Accelerator Pilot (d. Instrument MŚP)

To pilotażowy program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z różnych branż, w tym startupów, działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE, bądź krajów partnerskich programu Horyzont 2020. Budżet EIC Accelerator na lata 2019-2020 jest szacowany na 1,3 mld EUR. Program zastąpił tzw. Instrument II Fazy MŚP.