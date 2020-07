Jak powinien działać lider w warunkach transformacji cyfrowej? [PODCAST]

Pandemia COVID-19 wymusiła na wielu firmach proces transformacji cyfrowej. Co to w praktyce oznacza dla przedsiębiorstwa? Jak zmienia się sposób zarządzania firmą? Czym jest "cyfrowy bliźniak" i czy warto tworzyć długoterminowe plany? Na te pytania odpowie Dr Piotr Kaczmarek-Kurczak - adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert ds. innowacji Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Zapraszamy do odsłuchania podcastu.