Rekonstrukcja rządu rękoma przedsiębiorcy [KOMENTARZ]

Minister to naczelny organ administracji państwowej. Kieruje jednym lub wieloma działami administracji rządowej i wykonuje swoje zadania przy pomocy specjalnego urzędu – ministerstwa, a także sekretarzy i podsekretarzy stanu, zwanych potocznie wiceministrami. To, jak nazywa się ministerstwo w danym momencie, jest mniej istotne, bo kluczowe są działy administracji skoncentrowane w rękach poszczególnych ministrów. Obecnie tych działów jest prawie 40. Obejmują sprawy od obrony narodowej, energii i aktywów państwowych aż po pracę, rozwój wsi oraz zdrowie.

Różnorakie układanki o charakterze politycznym stały za tym, że poszczególne działy administracji skupiano w ramach kompetencji jednego ministra (i podległego mu ministerstwa) bądź rozdzielano pomiędzy kilku ministrów. Najwięcej zmian dotyka Ministerstwa Rozwoju, które od kilku lat znajduje się w nieustannej reorganizacji. Łączy się z innymi resortami, ulega podziałowi, wydziela się z niego działy administracji do innych resortów albo tworzy zupełnie nowe.





Redukcje w budżetówce

Nowy podział działów administracji między ministrów oraz związane z tym zmiany organizacyjne pochłoną wiele czasu, energii i zasobów. Zanim wszystko zacznie funkcjonować od nowa, efektywność pracy spadnie. Stanie się tak tym bardziej, jeśli wraz z rekonstrukcją rządu zostaną zrealizowane zapowiedzi dotyczące redukcji etatów w administracji rządowej.

Apelujemy do decydentów, aby przy przygotowywaniu rekonstrukcji gruntownie przemyśleli docelową strukturę. Jak to zrobić? Trzeba jasno wskazać priorytety, którymi rząd ma się zająć w nowej formule. W pierwszej kolejności będzie to z pewnością zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Aby ten powrót przyspieszyć, zapewnić jego spójność z polityką Unii Europejskiej i umożliwić efektywne wykorzystanie powiązanych z nią środków finansowych, należy postawić na cyfryzację oraz zieloną transformację.



Plan na Ministerstwa

W przypadku cyfryzacji nie tylko należy zachować Ministerstwo Cyfryzacji, lecz wręcz je wzmocnić, a kierującemu nim ministrowi dać tekę wicepremiera odpowiedzialnego za cyfryzację. Jego rolą powinna być koordynacja, nadzór i wsparcie poszczególnych resortów w ich działaniach na rzecz cyfryzacji.

Podobnie można zrobić z ministrem odpowiedzialnym za zieloną transformację. Aby mógł on efektywnie wykonywać swoje zadania, powinien sprawować kontrolę nad działami administracji, takimi jak energia, klimat, gospodarowanie złożami kopalin, budownictwo, rozwój regionalny, środowisko czy transport. Najpewniej do tego i tak obszernego zakresu spraw należałoby dodać też gospodarkę wodną i morską. W ten sposób powstałby resort, który kontrolowałby kluczowe elementy zielonej transformacji (energię, transport i budownictwo), dysponując przy tym funduszami europejskimi.