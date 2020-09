Kodeks spółek handlowych do nowelizacji

Kodeks spółek handlowych zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się: spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółki kapitałowe Konsultacje projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych potrwają do 19 września - poinformował wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Projekt jesienią ma trafić pod obrady rządu, a następnie do sejmu.

Największa nowelizacja od lat

W ramach konsultacji planowane są jeszcze otwarte debaty internetowe, podczas których każdy zainteresowany będzie mógł zadawać pytania. 14 września odbędzie się debata na temat grup spółek, a 18 września nastąpi podsumowanie konsultacji.

Będzie to największa nowelizacja kodeksu spółek handlowych od czasu jego uchwalenia w 2004 roku. W pracach bierze udział jeden z trzech twórców pierwotnej wersji kodeksu prof. Andrzej Szumański.

Co się zmieni?

Wprowadzony zostanie nowy rozdział dotyczący grupowania spółek, prawa holdingowego i korporacyjnego. Celem jest stworzenie bezpiecznych i nowoczesnych ram prawnych, które od strony biznesowej umożliwią podejmowanie decyzji służących realizacji wspólnej strategii biznesowej przez nawet kilkadziesiąt spółek z jednej grupy kapitałowej. Wzmocniona zostanie pozycja rady nadzorczej w spółce. Jak poinformował wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski uregulowane zostaną kwestie obowiązków informacyjnych, mając świadomość ostatnich afer np. GetBack, gdy członkowie rady twierdzili, że nie mieli wiedzy o pewnych zdarzeniach. Odpowiedzią na to są regulacje, że zarząd ma obowiązek stałego informowania rady nadzorczej o wszystkich działaniach.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych reguluje też m.in. kwestie, od kiedy liczony jest mandat członków rady nadzorczej i zarządu.

"Prawo ma być jasne, czytelne i klarowne, by polscy przedsiębiorcy skupiali się na realizacji strategii, a nie na interpretacjach prawnych" - powiedział wiceminister Kowalski.

