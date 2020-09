Nawet 5 mln euro dotacji na ochronę zabytków

W Programie Infrastruktura i Środowisko zostaną dofinansowane projekty związane z ochroną i udostępnieniem zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym. W szczególności chodzi to o obiekty znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Środki te zostały zaplanowane w części programu oznaczonej numerem VIII i nazwanej „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego”, w działaniu 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Duże dotacje na małe projekty

Dofinansowania, jakie można uzyskać dotyczą tylko tzw. infrastruktury małej skali. Nie są to jednak bardzo niskie pułapy. Maksymalna wartość projektów będzie mogła wynosić 5 mln euro, a w przypadku obiektów dotyczących dziedzictwa kulturowego znajdujących się na liście UNESCO – 10 mln euro. Natomiast minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 500 tys euro , jeśli jest to projekt realizowany przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub dotyczy realizacji prac konserwatorskich (jako odrębny typ projektu) W innych przypadkach minimalna wartość projektu to 2 mln euro.

Środki można przeznaczyć na ochronę, zachowanie i udostępnienie zabytkowych obiektów, ich renowację wraz z otoczeniem, konserwację zabytków ruchomych oraz digitalizację zasobów (ale tylko jako element większego projektu).

Dofinansowanie nie będzie mogło być skierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie będą mogły występować instytucje kultury, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO.

Obiekty regionalne

Obiekty kulturalne i zabytkowe mające znaczenie regionalne mogą liczyć na dofinansowanie głównie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych przez każde województwo.

Dotację można otrzymać na przedsięwzięcia mające na celu ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów, także z uwzględnieniem ich otoczenia naturalnego. Wspierane będą prace w zakresie renowacji i modernizacji obiektów zabytkowych. Celem tych prac powinno być zachowanie dotychczasowych zadań obiektów zabytkowych, bądź nadanie im nowych funkcji użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne).