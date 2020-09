Rusza kolejna edycja konkursu e-Pionier, czyli dotacje dla uzdolnionych programistów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza „III konkurs e-Pionier GovTech”, realizowany w ramach Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Budżet tegorocznej edycji e-Pioniera to 15 mln zł.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych







Na czym polega e-Pionier?

Poprzez konkurs, NCBR łączy naukowców i przedsiębiorców z jednostkami samorządowymi oraz instytucjami publicznymi, aby wspólnie odpowiadali na zidentyfikowane wcześniej problemy, istotne dla lokalnych społeczności czy wybranych grup społecznych. Do naboru w konkursie mogą zgłaszać się tzw. akceleratory technologiczne czyli firmy mające doświadczenie związane z inwestycjami w startupy z dziedziny ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), w szczególności pod kątem coachingu, mentoringu oraz komercjalizacji nowych technologii. Wytypowane w toku oceny akceleratory wybierają następnie interdyscyplinarne zespoły programistów (członkami zespołów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego) i wspierają je w realizacji pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych mają one szansę stanowić przełom w podnoszeniu jakości życia całego społeczeństwa.



W celu szerokiego zebrania ważnych zagadnień, NCBR połączył siły z KPRM realizującym program GovTech Polska, którego celem jest stworzenie mostu pomiędzy sektorem publicznym, a polskimi innowatorami. Jednostki publiczne (ministerstwa, samorządy, placówki medyczne, edukacyjne itp.) zgłaszają wyzwania, które mogą być rozwiązane z pomocą nowych technologii. Zadaniem akceleratora jest doprecyzowanie potrzeby i znalezienie najlepszego zespołu mogącego zbudować takie rozwiązanie.



- Wprowadzanie innowacji w sektorze publicznym to nadrzędny cel Programu GovTech Polska. Wspólna edycja konkursu e-Pionier to szansa, dzięki której kolejne jednostki publiczne zyskają na wdrażaniu najnowszych technologii, opracowywanych przez polskie zespoły naukowców, przedsiębiorców i innowatorów. To pilotaż, który być może zostanie stałym elementem ekosystemu GovTech. – wyjaśnia Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Rozwiązania przyszłości

Dzięki wykorzystaniu zebranej wiedzy i doświadczenia, zespoły badawcze mogą tworzyć rozwiązania przyszłości. Oprócz podniesienia komfortu życia społeczeństwa, konkurs ma jeszcze inny wymiar – wspierania przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez pomoc w rozwijaniu spółek technologicznych.



- Nic nie stoi na przeszkodzie, by zespół, który stworzył wartościowe rozwiązanie, założył firmę i z powodzeniem je komercjalizował. Co więcej, zachęcamy do tego. W NCBR kładziemy nacisk na wdrożenie nowych technologii, by wypracowane w toku prac badawczych rozwiązania znalazły swoje zastosowanie na rynku – powiedział Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.