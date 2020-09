Przybywa parków handlowych

Liczba parków handlowych wzrosła w ostatniej dekadzie dwukrotnie - wskazano w raporcie „Parki handlowe i centra convenience w Polsce”. Oceniono, że ich dobrą sytuację potwierdza I półrocze br., gdy do użytku oddano ok. 148 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Parki handlowe są największymi beneficjentami zmian strukturalnych ostatniego 10-lecia. Ich liczba zwiększyła się dwukrotnie, a udział w całkowitej podaży powierzchni handlowej w Polsce wzrósł o 4 p.p.

Przybywa powierzchni handlowych

Zdaniem ekspertów dobrą sytuację parków handlowych potwierdza pierwsze półrocze tego roku – do użytku oddano wtedy "blisko 148 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej w obiektach wielkopowierzchniowych (GLA >5 000 mkw.), z czego 67 proc. przypadło na osiem nowych parków handlowych i trzy rozbudowy obiektów istniejących". Prawie 450 tys. mkw. powierzchni najmu (GLA) pozostaje w realizacji z terminem oddania w 2020 i 2021 roku. Parki handlowe stanowią blisko 26 proc. tej podaży.

Centra convenience pojawiły się jako odpowiedź rynku na zmieniające się potrzeby klientów w zakresie szybkich codziennych zakupów oraz rosnące nasycenie powierzchnią centrów handlowych - tłumaczy Anna Wysocka z JLL. "Trend ten jeszcze bardziej wzmocniła globalna pandemia. Zamknięci w domach konsumenci na nowo zaczęli doceniać lokalność" - zaznaczyła. Niektórzy ponownie odkryli swoje najbliższe sąsiedztwo i zaczęli "bardziej doceniać małe, rodzinne firmy i lokalne produkty".

Małe miasta górą

Według raportu centra convenience dominują w małych miastach. "Ten typ nieruchomości handlowych odpowiada za 63 proc. podaży na rynkach posiadających mniej niż 50 tys. mieszańców" - wyjaśniła Joanna Tomczyk z JLL. Parki regionalne to natomiast domena głównych aglomeracji. "Tradycyjne parki handlowe są z kolei spotykane w każdej klasie wielkościowej miast, natomiast najwięcej podaży przypada na najmniejsze miasta (50 proc.), a w dalszej kolejności na główne aglomeracje – prawie 20 proc. - wyliczyła.

Obecnie "w realizacji pozostaje ok. 171 000 mkw. powierzchni w ramach parków handlowych i centrów convenience", co oznacza, że odpowiadają one za 34 proc. całkowitej podaży w budowie. "Pod względem liczby projektów, 18 z 33 budowanych aktualnie obiektów to małe centra convenience.

W raporcie podkreślono, że aż 40 proc. nowych obiektów powstaje w małych miastach - poniżej 50 tys. mieszkańców. (PAP)