Platformy startowe dla nowych firm - nawet 800 tyś na założenie działalności

W przypadku innowacyjnych pomysłów na firmę pomocne są platformy startowe. To wsparcie dla innowatorów. Platformy startowe prowadzone są przez ośrodki innowacji (m. in. parki naukowo‐technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne). Każda z Platform startowych oferuje co najmniej jedną ścieżkę inkubacyjną przygotowaną na potrzeby konkretnej branży.