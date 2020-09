Dotacje na ekologię. Ruszają kolejne konkursy w ramach PPP

O aktualnej sytuacji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce rozmawiali eksperci z sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji finansujących podczas konferencji „Dobry klimat w PPP”. Spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 4 września jest kontynuacją działań promujących realizację inwestycji publicznych w formule PPP. Podczas wydarzenia został ogłoszony również konkurs „Osiągnij sukces z PPP” na najlepsze projekty, które mają być zrealizowane w formule PPP.

– Dziś szukamy rozwiązań i narzędzi pobudzających gospodarkę w dobie rynkowego spowolnienia. Szansą na to jest realizacja inwestycji publicznych. Rząd dokłada wszelkich starań, aby intensywnie wykorzystać dostępne środki budżetowe i fundusze unijne do wsparcia inwestycji publicznych. Potrzeby inwestycyjne są ogromne, dlatego w tej sytuacji widzimy również szansę na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Mam nadzieję, że w najbliższych dwóch–trzech latach formuła PPP stanie się jednym z motorów napędzających inwestycje i rozwój gospodarczy – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas otwarcia konferencji.





– Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP może sprawdzić się na przykład podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół. Jak wynika z danych z krajów europejskich, PPP może przynieść nawet kilkanaście procent oszczędności w całym cyklu życia projektu w stosunku do tradycyjnych modeli realizacji – podkreślał Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, który również uczestniczył w konferencji.

Trzy kategorie konkursowe

Podczas konferencji został ogłoszony konkurs „Osiągnij sukces z PPP”. Podmioty publiczne mogą w nim zgłaszać projekty przedsięwzięć, które mają być zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w trzech kategoriach:

- Zielone inwestycje – projekty, których celem jest produkcja energii w sposób nieemisyjny

- EkoBudynki – projekty, których celem jest zapewnienie nowoczesnej kubatury na potrzeby instytucji publicznych

- Przyjazne otoczenie – projekty, obejmujące rewitalizację i zagospodarowanie terenów

Termin zgłaszania projektów

Celem konkursu jest rozpowszechnienie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego wśród samorządów, jednostek administracji rządowej oraz instytucji z sektora finansów publicznych. Preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju środowiska, ochrony środowiska oraz poprawy stanu klimatu.