Zielone rozwiązania w magazynach

Rynek magazynowy, szczególnie w ostatnim czasie, rozwija się niezwykle dynamicznie. Magazynów oraz fabryk przybywa w szybkim tempie i coraz częściej wpisują się one w trend rozwoju zrównoważonego budownictwa, kładącego szczególny nacisk na ochronę środowiska. O tym, jak ekologia stała się częścią rynku magazynowego, przeczytamy w raporcie Cushman & Wakefield pt. „Industrial Goes Green”. W raporcie przeanalizowano najefektywniejsze eko-rozwiązania, a także oszacowano koszty i czas zwrotu z inwestycji dla przykładowego budynku magazynowego.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





Kierunek na ekologię

Jak zaznacza Joanna Sinkiewicz, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield, jeszcze do niedawna stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku nie było zbyt popularne, bo oznaczało to dodatkowe wydatki: Niekorzystna relacja pomiędzy kosztem a potencjalnymi korzyściami wynikającymi z użytkowania powierzchni, nie mogła przekonać najemców skoncentrowanych na najmach krótkoterminowych. Deweloperzy natomiast – przy ogromnej konkurencji rynkowej – zdecydowanie bardziej skoncentrowani byli na walce cenowej. Obiekty przyjazne środowisku, o specyfikacji przekraczającej standard rynkowy, przez wiele lat nie były popularne. Na szczęście z biegiem czasu takie rozwiązania zyskały na znaczeniu. Powodem są przede wszystkim realne oszczędności dla najemców i deweloperów i zdecydowanie niższe koszty użytkowania obiektów tego typu. Eko-rozwiązania po prostu się opłacają.

Przełom w kwestii eko-rozwiązań dokonał się dzięki projektom „pre-let”, które dają możliwość modyfikacji projektu i negocjacji specyfikacji technicznej obiektu przed wybudowaniem inwestycji – mówi Joanna Sinkiewicz – Takie obiekty są także wynajmowane na dłuższy czas, co dodatkowo sprzyja w tej sytuacji. Niektórzy deweloperzy już teraz decydują się ponieść koszt niektórych inwestycji w zakresie rozwiązań ekologicznych.

Jak dodaje Ryszard Gwóźdź, Senior Industrial Technical Manager w Cushman & Wakefield, autor raportu, jeszcze niedawno decyzja o skali inwestycji dewelopera w zakresie eko-rozwiazań zależała głównie od tego, czy dane rozwiązanie można było uznać za podniesienie wartości budynku oraz czy sprzyjało ono budowaniu wizerunku. Ten ostatni element szczególnie przybrał na sile na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Wpływ na to mają również międzynarodowe fundusze inwestycyjne, nabywające obiekty przemysłowe w Polsce.

Dla kapitału zagranicznego rozwiązania proekologiczne i zielone certyfikaty są wyznacznikiem jakości, a co za tym idzie również wartości projektu. Jest to więc dodatkowa motywacja dla deweloperów aktywnych na polskim rynku, by swoje obiekty przygotowywać zgodnie ze standardami wymaganymi przez międzynarodowe systemy certyfikacji – mówi Ryszard Gwóźdź.