Czy IT uratuje polską gospodarkę?

Ekonomiczne skutki pandemii

W I kwartale 2020 r. giełdy na całym świecie straciły łącznie ponad 20 proc. wartości, notując najgorsze wyniki od czasu globalnego kryzysu finansowego z lat 2007–2009 r. W czasie lockdown’u działalność wielu firm i przedsiębiorstw była ograniczona – i nadal jest. To ogromne straty dla gospodarki – miesiąc ograniczeń daje spadek globalnego PKO o 2 pkt proc.

W naszym kraju – zdaniem ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego – prawdopodobny jest spadek PKB rzędu 8 pkt proc. w II kwartale 2020 r. W tej trudnej i niepewnej sytuacji firmy nie mogą sobie pozwolić na kolejny lockdown i zawieszenie swoich biznesów.





Wpływ digitalizacji na gospodarkę

19 mld dolarów – to wartość całego rynku ITC w Polsce, czyli wartość rynku IT łącznie z telekomunikacją. W porównaniu z 2018 rokiem rynek wzrósł o 1,1 proc.(Raport ITwiz Best 100_2020 r.) Branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki i odpowiada za 8 proc. PKB i 1/3 zatrudnienia w sektorze nowoczesnych technologii. I to właśnie branża IT będzie ogromnym wsparciem dla polskiej gospodarki, a firmy już dziś stawiają na digitalizację, jako ratunek dla ich biznesów.

– Zauważyliśmy, że firmy coraz chętniej stawiają na digitalizację, a wszystko za sprawą pracy zdalnej. COVID pokazał, że praktycznie większość procesów w firmach może odbywać się online: od fakturowania po obieg dokumentów – mówi Piotr Siarkiewicz, South Branch Director z firmy Avenga. – 65 proc. firm planuje utrzymać bądź zwiększyć wydatki na rozwiązania chmurowe w swoich firmach. Pokazuje to, jak bardzo właściciele firm upatrują w rozwiązaniach chmurowych szanse na utrzymanie biznesu w obecnych, niepewnych czasach i podczas być może kolejnego lockdownu. To również wyzwanie dla firm IT, które muszą bardziej wsłuchiwać się w technologiczne potrzeby przedsiębiorstw, tak aby nieść dla nich realną pomoc.

Firmy stawiają na technologię

Ponad połowa dyrektorów finansowych polskich przedsiębiorstw zamierza w ciągu kolejnych 12 miesięcy przeprowadzić inwestycje w zakresie digitalizacji zespołów finansowo-podatkowych. Respondenci z Polski, uważają, że wdrażając technologię w funkcji finansowej/podatkowej, uzyskają lepszą efektywność pracy (47%), ograniczeniu ulegnie ryzyko podatkowe (44%), usprawnione zostaną procesy: raportowania (35%) i decyzyjne (27%), zmniejszy się zaangażowanie pracowników w powtarzalne czynności (26%), nastąpi redukcja kosztów oraz zmniejszy się liczba ludzkich błędów (po 24%). Nowa normalność

Zdaniem ekspertów polska gospodarka powoli odmraża się i przechodzi do funkcjonowania w nowej normalności. Między innymi dzięki podjętym działaniom: wprowadzonym rozwiązaniom online, a tym samym utrzymaniu ciągłości pracy polskie firmy ponownie zaczynają odzyskiwać płynność finansową. 18 proc. firm już zadeklarowało, że wróciło do sytuacji sprzed pandemii, a 24 proc. z nich uważa, że odbudowa biznesu potrwa dłużej niż rok.

Budujące są też statystyki dotyczące zatrudnienia. Dziś 14 proc. firm wyraża chęć rekrutacji nowych pracowników, w trakcie gdy w połowie maja było to zaledwie 8 proc. przedsiębiorstw (Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego).

