Czy to koniec Ministerstwa Cyfryzacji? [OPINIA]

Zbliżająca się rekonstrukcja rządu ma polegać na zmniejszeniu liczby ministerstw i konsolidacji zadań w nowo powstałych resortach. W teorii ma to sprzyjać ograniczaniu zjawiska silosowości, znanej bardziej jako tzw. Polska resortowa. W praktyce może to oznaczać, że zlikwidowane zostanie np. Ministerstwo Cyfryzacji, a jego kompetencje podzieli się pomiędzy MSWiA, MON i zapewne Kancelarię Premiera.

Profil zaufany pogrąży Ministerstwo Cyfryzacji?

Pogłoski o tym, że resort cyfryzacji może zniknąć, pojawiają się w zasadzie przy okazji formowania się rządu i przy każdej rekonstrukcji. Dzieje się tak, odkąd cyfryzacja zyskała rangę ministerialną w 2011 r. Likwidacja MC i rozparcelowanie jego zadań pomiędzy ministrów i KPRM byłoby jednak błędem.

Niemal 10 lat temu, gdy zostało utworzone ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, praktycznie żadnej sprawy urzędowej nie można było załatwić przez Internet. Konieczne były osobiste wizyty w urzędzie, a co za tym idzie - czekanie i odbijanie się od okienka do okienka. Teraz już ponad 5 mln Polaków ma profil zaufany, czyli cyfrowe narzędzie, które pozwala w uwierzytelniony sposób kontaktować się z administracją w formie online. Co ważne, sam Internet jest znacznie lepszej jakości. Wprawdzie w praktyce to głównie „zasługa” przedsiębiorców, a nie resortu cyfryzacji, ale właśnie MC wywiera ogromny wpływ na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Wpływ ten ma charakter regulacyjny (przepisy dotyczące inwestycji) i nadzorczo-wspierający (m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w ramach którego fundusze unijne i krajowe są wydawane głównie na rozbudowę sieci).

Czas bilansu

Ministerstwo Cyfryzacji służy wsparciem, czasem strofuje, a niekiedy toczy bitwy z innymi resortami - wszystko w imię rozwoju e-administracji. Tak było chociażby w przypadku współpracy z Ministerstwem Zdrowia, dzięki której po latach niemocy udało się wreszcie choć częściowo zdigitalizować najprostsze i najbardziej popularne czynności. Dotyczy to wprowadzenia m.in. e-zwolnienia lekarskie, e-skierowania czy e-recepty. Za pośrednictwem Internetu możemy sprawdzić też dane przestrzenne na geoportalu czy nawet księgi wieczyste. Ministerstwo Cyfryzacji doprowadziło również do wdrożenia unijnych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

Bez problemu można stworzyć o wiele dłuższą listę projektów, które się nie udały i spraw, których nie załatwiono. Chodzi np. o Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców czy mocno ograniczoną w swej funkcjonalności e-tożsamość (elektroniczny dowód osobisty). Cały czas brakuje wymiany danych pomiędzy systemami e-administracji zarządzanymi przez różne urzędy, co znacznie utrudnia załatwienie spraw online. Wreszcie, nie udało się też przeprowadzić aukcji na częstotliwości niezbędne do wdrożenia w naszym kraju sieci mobilnej 5G. W ramach tzw. tarczy antykryzysowej zostały przeforsowane przepisy odwołujące aukcję oraz – w pakiecie – prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który za nią odpowiadał. Nie ma też istotnych postępów w budowaniu kompetencji cyfrowych obywateli oraz ograniczaniu wykluczenia cyfrowego, szczególnie w odniesieniu do osób w wieku 50+.