Ostatnie dni na otrzymanie dotacji w ramach programu " Internacjonalizacja MŚP"

Wsparcie może wynieść do 85 proc. wartości projektu, co oznacza, że wkład MŚP to co najmniej 15 proc. całkowitego kosztu. - Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 550 tys. zł w przypadku, gdy MŚP wybierze rynek z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Ci, którzy zdecydują się na co najmniej jeden rynek docelowy internacjonalizacji spoza tych regionów, mogą liczyć nawet na 800 tys. zł – mówi Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Na co można przeznaczyć dotację?

MŚP mogą rozdysponować środki na przygotowanie do umiędzynarodowienia działalności, tj. pokryć koszty usług doradczych, a także koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. W ramach konkursu można również pokryć koszty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany dla beneficjentów

W tym roku w konkursie organizowanym przez PARP wprowadzono korzystne zmiany dla wnioskodawców. Koszty udziału w targach i misjach gospodarczych mogą stanowić więcej niż 49 proc. kosztów projektu. W związku z trwającą pandemią COVID-19, wdrożone zostały także dodatkowe możliwości dla projektów rozliczanych na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych. Pomimo odwołania imprez targowych, za „kwalifikowalne” uznawane będą wydatki wcześniej poniesione przez przedsiębiorców, tj. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w wydarzeniu, opłata za wpis do katalogu targowego, koszty organizacji stoiska wystawowego i reklamy w mediach targowych, a także koszty transportu, ubezpieczenia osób i eksponatów oraz koszty podróży służbowych pracowników (np. zaliczki rezerwacji hotelu). Za kwalifikowalne będą uznawane również koszty udziału w odwołanych szkoleniach.

PARP wydłużyła również terminy dostarczenia wyjaśnień lub poprawy wniosków przez wnioskodawcę, oceny wniosków czy rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 7 września br.

„Internacjonalizacja MŚP” to konkurs finansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

