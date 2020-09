Wsparcie na START. Będą kolejne dotacje na założenie firmy

Jak poinformowała Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, po wprowadzeniu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które planowane są w pierwszej połowie września br., będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

Wsparcie będzie mogło otrzymać co najmniej 14 projektów. Jeśli pojawią się oszczędności finansowe z wcześniejszych naborów, liczba dotacji będzie większa.





Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

Nabór rozpocznie się na przełomie października i listopada 2020 r..

Na jeden wybrany projekt przypada dotacja w wysokości 60 tys. zł.

Program przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. zł na jedną operację polegającą na rozpoczęciu działalności gospodarczej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Poziom pomocy może wynosić do 100%. Wsparcie finansowe zostanie udzielone wnioskodawcom wybranym w wyniku otwartego konkursu.

Pomoc na podjęcie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie:

- jest pełnoletnią osobą fizyczną i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju,

- w okresiedzień złożenia wniosku o wsparcie, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- nie otrzymał dotychczas pomocy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.