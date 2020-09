20 mln dotacji dla mikro firm

Mikro i małe firmy mogą otrzymać dotację na dostosowanie procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w sytuacji epidemiologicznej. Można również sfinansować inwestycje związane z wdrażaniem innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Do wzięcia jest nawet 20 mln złotych.

Na co można otrzymać dotację?

Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Wdrażanie innowacji przez MŚP" jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Finansowanie w ramach konkursu można przeznaczyć na:

nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej

zakup nieruchomości

zakup robót i materiałów budowlanych

zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia

sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Kto może wnioskować o środki?

Dofinansowanie może otrzymać:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok

w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że wkład to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji

