Trwa rekrutacja do projektu wsparcia kobiet w IT

Stowarzyszenie Women in Technology Poland, we współpracy z Grand Parade, zainaugurowało program Lead IT, Lady!. Organizatorzy stawiają na mentoring oraz warsztatową formę zdobywania wiedzy i praktyki liderskiej wśród kobiet aktywnych w branży nowych technologii. Program wzmacniający kobiecy leadership w IT składa się z czterech modułów skoncentrowanych na określonych polach kompetencyjnych – od zarządzania zespołem, przez realizację własnych projektów, po konsultacje z mentorkami branżowymi. Rekrutacja trwa do 14 września, a sam program rozpocznie się 5 października i prowadzony będzie w formule online przez 9 miesięcy.

Warsztaty i mentoring

Obok warsztatów z obszaru budowania samoświadomości, pewności siebie i kompetencji liderskich integralną częścią programu jest mentoring. Wśród ekspertek, które będą doradzać uczestniczkom są m.in. Joanna Chwastowska, liderka zespołu w Google Health; Monika Braun – Agile coach; Magdalena Firlit, trenerka Scrum; Natalia Jasińska, senior manager w Sabre, Aleksandra Maciejewicz – współzałożycielka kancelarii Lawmore specjalizującej się w obsłudze branży IT; oraz Aleksandra Pszczoła, CEO agencji Bee Talents wyszukującej talenty w IT.

Własny projekt

W ramach praktyki liderskiej uczestniczki będą przewodziły zespołom realizującym projekty społeczności Women in Technology Poland, m.in. WiT4People, Let’s Solve IT i WiT Bootcamp. Dodatkowo będą miały możliwość realizacji własnego projektu z zakresu nowych technologii, z obszarze realizacji na dowolnym polu – na rzecz startupów, organizacji pozarządowych czy korporacji. Program wspiera merytorycznie Grand Parade, globalny technologiczny hub specjalizujący się w rozwiązaniach dla gier online i zakładów sportowych.

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 14 września, aplikując bezpośrednio na stronie www.leaditlady.pl, gdzie znajdują się także szczegółowe informacje dotyczące projektu.

