Holistyczny outsourcing - co to takiego?

Obecnie niemal każdy biznes funkcjonuje w mniejszym lub większym stopniu dzięki rozwiązaniom informatycznym. W związku z tym wymagania wobec firm świadczących tego typu usługi znacząco wzrosły. W dużym uproszczeniu managed services to ewolucja klasycznego modelu outsourcingu. W podstawowej formie firma zwraca się do zewnętrznego partnera z prośbą o wykonanie określonego zadnia, np. analizy, audytu czy zarządzania informacją.

Świadcząc usługi managed services usługodawca staje się niejako kolejną komórką przedsiębiorstwa zlecającego procesy. Przejmuje tym samym pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.





Optymalizacja procesów

Do podstawowych korzyści wynikających z wykorzystania managed services zaliczyć można dostęp do szeroko rozumianego know-how oraz optymalizację finansową. W przypadku procesów IT wiedza oraz infrastruktura są kluczowe dla poprawnej realizacji zadań.

Realizując zlecane nam zadania, przygotowujemy, implementujemy oraz stale rozwijamy i utrzymujemy wdrażane rozwiązania – mówi Piotr Siarkiewicz, South Branch Director w Avenga. – Dedykowany każdemu klientowi zespół ekspertów monitoruje poprawne działanie systemów oraz czuwa nad ich prawidłowym funkcjonowaniem 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dużym atutem managed services jest także fakt, iż jako firma zewnętrzna patrzymy na procesy w sposób obiektywny oraz „świeżym okiem”.

Managed services pozwalają także na optymalizację finansową firm. Nie muszą one tworzyć dedykowanych działów, czy zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów. Zlecenie tych zadań na zewnątrz jest tańsze oraz gwarantuje, iż będą one zrealizowane na najwyższym poziomie.

Rośnie rynek holistycznego spojrzenia

Coraz więcej firm, także w Polsce, przekonuje się do wykorzystania modelu managed services. Jak estymują eksperci, globalny rynek tego typu usług może zwiększyć się do 2025 roku nawet o 48%, osiągając wartość 329,1 miliarda dolarów[1]. Z czego wynika rosnąca popularność? Jednym z kluczowych czynników są zintegrowane działania, jakie zapewnia ten rodzaj outsourcingu.

Firmy realizujące usługi managed services dysponują własnymi centrami danych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz wysoką wydajność środowisk operacyjnych. W związku z coraz popularniejszym modelem prowadzenia biznesu w oparciu o środowiska chmurowe pomagają one także w konfigurowaniu i implementacji określonych narzędzi oraz usług. Dedykowane zespoły specjalistów, poza bieżącą, operacyjną pracą, odpowiedzialne są również za utrzymanie ciągłości realizacji zadań i eliminowanie potencjalnych zagrożeń już na samym początku. – podsumowuje Piotr Siarkiewicz.

