Wellbeing: pracodawcy nie zdali jeszcze egzaminu z pandemii

Z raportu Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych - nowe porządki* wynika, że polscy pracodawcy niedostatecznie odrobili lekcję, jaką była dla rynku pandemia. 3,3 na 5 – to ocena jaką pracownicy wystawili swoim firmom za działania w obszarze zdrowia i samopoczucia.

Zmieniły się też oczekiwania zatrudnionych - w nowej rzeczywistości pracujący stawiają przede wszystkim na elastyczne podejście do czasu i miejsca wykonywania pracy oraz usługi medyczne. Dla 70% pracowników najważniejszą potrzebą benefitową jest też regularna aktywność fizyczna, a dla niemal 3/4 wsparcie w zakresie kondycji mentalnej – co staje się nowym trendem na rynku pracy. Jakie rozwiązania firmy mogą zaproponować by sprostać temu wyzwaniu?

Sprawdzian dla pracodawców

Kryzys związany z wybuchem epidemii wystawił firmy na próbę, którą nie wszyscy przeszli. Pomimo deklaracji zarządzających i specjalistów HR w zakresie wspomagania wellbeingu, aż 47,9% pracowników twierdzi, że podejście ich pracodawców w tej kwestii się nie zmieniło, a 19,3% nie ma w tym obszarze zdania. Ocena postawy firmy jest też ściśle powiązana z poziomem własnego samopoczucia pracowników. Ci odczuwający pogorszenie swojego dobrostanu względem czasu sprzed pandemii, ocenili pracodawcę średnio na 2,5 w skali od 1 do 5, a osoby z dobrym samopoczuciem wystawili już ocenę 3,8.

Weryfikacja potrzeb i nowe benefity pracownicze

Pomimo trudności związanych z organizacją pracy w domu i izolacją społeczną, potrzeby pracowników przed i po pandemii nie zmieniły się istotnie. To może oznaczać, że tę nową rzeczywistość traktują jako zjawisko przejściowe i nie weryfikują jeszcze pod tym kątem swojego podejścia do życia. Stale najważniejszą potrzebą związaną z wellbeingiem jest regularna aktywność fizyczna. Na znaczeniu najbardziej zyskała zaś równowaga psychiczna - o 8,5 p.p. więcej osób odczuwa jej deficyt. Pracownicy odzyskali za to czas na przyjemności i aktywności rodzinne – o 9,9 p.p. zmalało wskazanie tej potrzeby. Pandemia pozwoliła także zyskać dystans do świata zawodowego – o 5.7 pp. zmniejszyło się pragnienie poczucia spełnienia w pracy.

Opinie pracowników (wypowiedzi zebrane w badaniu ankietowym):

"Postawa mojego pracodawcy (nierealne wymaganie, przeciążanie pracowników obowiązkami, obniżenie pensji z powodu COVID przy jednoczesnym zwiększeniu czasu pracy i obowiązków) doprowadziła do tego, że w przeciągu ostatnich 5 miesięcy z pracy odeszło 7 pracowników z 30. W tym tacy z wieloletnim stażem".