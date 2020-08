Firmy mocniejsze w walce z koronawirusem

Choć dziwnie jest w pandemii koronawirusa szukać pozytywów, to jednak można znaleźć wiele, jak np. możliwość pogłębienia relacji rodzinnych czy spędzenia więcej czasu z dziećmi. Również wiele firm postanowiło wykorzystać ten czas na poprawę swojego przedsiębiorstwa pomimo przymusowego zachowywania dystansu społecznego. Firmy, które chcą się rozwijać i nie boją się zmian oraz związanego z tym ryzyka, dostosowały procesy czy produkcję do aktualnych obostrzeń: zachowanie dystansu między stanowiskami, środki dezynfekujące, dostosowanie miejsca pracy do wymogów sanitarnych. Jednocześnie inwestują w maszyny i zautomatyzowanie procesów.

– Każde przedsiębiorstwo musiało dostosować warunki pracy do rygorystycznych zasad dystansu społecznego. Tam, gdzie było to możliwe, pracownicy pracowali zdalnie, jednak w zakładach produkcyjnych czy magazynach nie jest to możliwe. Dlatego w tych miejscach zaczęto jeszcze bardziej użytkować maszyny. Przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać konieczność zastosowania nowych technologii i zwiększania poziomu automatyzacji dla usprawnienia planowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa – mówi Mikołaj Dramowicz, prezes zarządu DATAPAX.





Rozwiązania usprawniające produkcję

Wiele firm wprowadziło system zmianowy, skrócenie czasu pracy poszczególnych grup, by jak najbardziej zminimalizować kontakt między zmianami i zapobiec ewentualnym infekcjom wśród pracowników. Zaczęto wykorzystywać technologie, dzięki którym pracownicy zachowują dystans między sobą i są w stanie obsługiwać więcej niż jedno stanowisko, co w przyszłości jeszcze bardziej usprawni produkcję. Wiele firm potrafiło dostrzec korzyści płynące z zaistniałej sytuacji, szybko dostosować strategię, zaplanować wszystko od nowa, a tym samym poprzez swoją elastyczność wprowadzić odpowiednie planowanie na bieżąco, możliwość dostosowania się do aktualnej sytuacji i zmian rynkowych, co pozwoliło im uniknąć wpadek i spadków, a wręcz pomogło poprawić wyniki. Pandemia pokazała, jak ważne jest dobre planowanie i reagowanie na bieżąco, by szybko korygować swoje działania.

– Oprócz wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń w firmach, by zminimalizować możliwość zarażenia się wśród pracowników, był i jest to również czas na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. W pierwszym etapie największych obostrzeń, kiedy panował chaos informacyjny i nikt nie wiedział, co będzie jutro, wielu przedsiębiorców wykorzystało go na rozwój firmy, pokonując opór przed zmianą. W naszej firmie wykorzystaliśmy początkowy okres pandemii na nadrobienie tematów oraz projektów, na które wcześniej nie mieliśmy odpowiednio dużo czasu. Od tej pory mamy zdwojoną energię i chęci do udoskonalania naszych usług. Uważamy, że cała ta sytuacja nas wzmocniła, odkryła pokłady energii i bardziej twórczego, kreatywnego myślenia, co zainicjowało nowe pomysły. Postanowiliśmy dopracować nasze strony internetowe oraz udoskonalić naszą platformę, by klienci czuli się komfortowo, przebywając na niej i by w łatwy sposób dostrzegali i czerpali korzyści płynące z jej użytkowania. Mieliśmy czas, by spojrzeć z dystansem na nasze działania, porozmawiać i wyciągnąć wnioski. Od lat pracujemy zdalnie, posiadając zespoły w różnych miastach w Polsce, a lokalnie dając pracownikom swobodę wyboru miejsca pracy. Również z klientami udało nam się zacieśnić relacje. Udostępniamy im za darmo nasze narzędzie, dzięki któremu mogą w łatwy sposób znaleźć klientów, zlecenia czy dostawców rozwiązań, maszyn, systemów it, wybrać dostępne gotowe rozwiązania, pozyskać moce produkcyjne, zbadać aktualną sytuację swojego przedsiębiorstwa poprzez którąś z analiz online, np. analizę oceny wybranego stanowiska pracy czy całego procesu na podstawie widoku z kamer, a to wszystko bez wychodzenia z domu i narażania zdrowia. Dajemy im narzędzie w postaci platformy dpx, by mogli sprawniej, efektywniej i szybciej działać oraz znajdować nowych partnerów biznesowych, a to wszystko zdalnie – dodaje Aneta Rybarczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu DATAPAX.

Choć pandemia COVID-19 zachwiała całą gospodarką, to wiele przedsiębiorstw już wychodzi z tego kryzysu dużo silniejszych, z wieloma nowymi pomysłami i rozwiązaniami, które usprawnią pracę i przyciągną nowych klientów i kontrahentów, bez uszczerbku wśród pracowników.

