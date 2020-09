Słabe wyniki branży przemysłowej za sierpień 2020 r.

Po silnym odbiciu w przemyśle dane za sierpień rozczarowują. W maju produkcja wzrosła o prawie 13 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca (m/m), a w czerwcu o prawie 10 proc. m/m. W lipcu wzrost był już wolniejszy, 6 proc. m/m. W sierpniu wyniósł już tylko 0,6 proc. m/m. To oznacza, że do poziomu przedkryzysowego nadal brakuje ok. 3 proc.