Czy inwestycje w kosmos są opłacalne?

Rynek kosmiczny to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek. Według raportu Europejskiej Agencji Kosmicznej globalna wartość rynku „upstream”, odpowiadającego za m.in. satelity czy sondy kosmiczne, stanowi ok. 25 miliardów euro rocznie. Natomiast „downstream”, który zajmuje się m.in. wykorzystaniem danych satelitarnych, czyli obrazów, nawigacji, jest 10- krotnie większy i wynosi ok. 250 miliardów euro rocznie. Dane te pokazują, jak duży globalnie jest to biznes i jak prężnie się rozwija - mówił podczas panelu Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Kosmos szansą inwestycyjną

Sektor kosmiczny charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. „Biznes związany z nawigacją rośnie ok. 16 proc. procent rocznie, związany z obserwacją Ziemi - 10 proc. Stwarza to wyjątkowe szanse inwestycyjne” - podkreślał prezes Szaniawski.

Na razie głównymi inwestorami na rynku technologii kosmicznych są duże podmioty instytucjonalne z sektora publicznego. „Blisko 60 miliardów dolarów rocznie administracja publiczna inwestuje, poprzez zamówienia, w sektor kosmiczny” - mówił Szaniawski. W przypadku telekomunikacji jednak najczęściej są to projekty współfinansowane również ze środków prywatnych i takie też są coraz częściej wykorzystywane również w innych domenach technologicznych.

Nisze w cenie

Szukając okazji inwestycyjnych, należy skupiać się jednak na określonych niszach, czy też specjalizacjach.

Jednym z takich posunięć mających na celu wzmocnienie opracowywanych u nas już technologii była decyzja polskiej delegacji wspieranej przez POLSA o inwestycji w europejską misję ADRIOS. Przedsięwzięcie to, organizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, ma rozwinąć technologie związane z obsługą satelitów znajdujących się na orbicie Ziemi. To pierwszy krok do stworzenia przyszłego biznesu kosmicznego zajmującego się serwisowaniem tych obiektów, tankowaniem, czy - gdy już zakończą życie - ich deorbitacją. Polskie podmioty rozwijają swoje kompetencje w zakresie usuwania tzw. śmieci kosmicznych już od lat.

Według prezesa Szaniawskiego, inwestowanie w kosmos to nie tylko domena dużych instytucji. Zwykli obywatele także mogą zarabiać w ten sposób. „Istnieją fundusze inwestycyjne wyspecjalizowane w tym sektorze. Są notowane na giełdzie spółki rozwijające swoje produkty kosmiczne. To daje szansę każdemu z nas, by pośrednio lub bezpośrednio zainwestować w ten sektor, w firmę, która rozwija produkty kosmiczne” - mówił prezes Szaniawski. Podkreślił jednocześnie, że lwią część przemysłu kosmicznego stanowią rozwiązania IT oparte o analizę obrazów satelitarnych.

