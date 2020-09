Nawet 30 tyś kary za nie udzielenie urlopu pracownikowi

30 września to ostatni dzień, żeby pracodawca udzielił pracownikowi zaległego urlopu i uniknął dotkliwej kary. Grzywna może wynieść od 1 do 30 tys. złotych! Na szczęście wystarczy, by pracownik zaczął wykorzystywać zaległość do ostatniego dnia września i wszystko będzie w porządku.

Kiedy urlop przechodzi na rok następny

„Urlopowych zaległości nie powinien lekceważyć ani pracodawca, ani pracownik. Jak wszyscy wiedzą, kodeks pracy gwarantuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni - w zależności od stażu pracy pracownika” – mówi ekspert ds. prawa pracy Katarzyna Siemienkiewicz. „Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, niewykorzystany urlop przechodzi na następny rok. Tu jednak zaczynają się schody” – dodaje Siemienkiewicz.

Urlop trzeba wykorzystać

Zaległy urlop musi być bowiem wykorzystany. Pracodawca jest zobowiązany udzielić go do 30 września. W przypadku nieprzestrzegania przepisów grozi mu kara od 1 do nawet 30 tys. złotych. Ustawodawca dał jednak pracodawcy potężne narzędzie do „wyprostowania” urlopowych zaległości. Wysyłając pracownika na takie niewykorzystane wakacje, nie musi pytać go o zgodę! „Dlatego pracownik również powinien interesować się ilością zaległego urlopu, aby nie stanąć przed koniecznością wykorzystania wolnego wbrew swojej woli” – tłumaczy Katarzyna Siemienkiewicz.

Termin 30 września nie oznacza, że do tego momentu pracownik musi wykorzystać cały zaległy urlop. Wystarczy, że go zacznie. Wówczas nie zostaną naruszone przepisy prawa pracy.

