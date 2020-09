20 mln zł dotacji czeka na małe firmy. To ostatni moment na wniosek

Innowacyjne MŚP mają ostatnią szansę na zdobycie nawet 20 mln zł na realizację swoich inwestycji. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został uruchomiony w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Dotacje na innowacje

Otrzymane wsparcie należy przeznaczyć na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Firmy z sektora MŚP przeznaczają otrzymane środki na pokrycie kosztów inwestycji, takich jak nabycie albo wytworzenie środków trwałych, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót i materiałów budowalnych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

W związku z niestabilną sytuacją gospodarczą i kryzysem, który dotknął wszystkie sektory gospodarki, organizatorzy konkursu dostosowali go do obecnych realiów. Poza dofinansowaniem kosztów bezpośrednio związanych z wdrożeniem innowacji, przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w dostosowaniu pozostałych procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w czasie pandemii. Dzięki temu mogą sprawniej poruszać się w nowych, nietypowych warunkach.

20 mln zł maksymalnego dofinansowania

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70 proc. w przypadku wydatków inwestycyjnych. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – np. klastra lub izby gospodarczej. To współpraca pięciu przedsiębiorstw z pokrewnych branż, z co najmniej dwóch różnych województw. Jedna z firm musi działać w makroregionie Polska Wschodnia, czyli w jednym z województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.



Przedsiębiorstwo zgłaszające się do konkursu, musi należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi funkcjonować od co najmniej roku. Przychody firmy nie mogą być mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku do PARP.

