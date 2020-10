Skoczylas: „Menadżer to nadane stanowisko, a lider to osoba, za którą pójdzie cały zespół” [PODCAST]

Czy dziś podążamy za liderami i co motywuje nas do pracy? O tym w najnowszym odcinku podcastu „Obiektywnie o biznesie” opowiada Anna Skoczylas. Okazuje się bowiem, że koronawirus w wielu branżach przewrócił do góry nogami całą strukturę zarządzania oraz komunikacji i nie każdy potrafi się w niej teraz odnaleźć.





Anna Skoczylas – mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, trener mentalny, wykładowca i autorka książki „Co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę? Sposób myślenia skutecznych zespołów”.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie MOJA FIRMA

Spotify http://prawna.pl/spotify

iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes

Google Podcast http://prawna.pl/google

Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii „Moja firma”, która ukazywać się będzie co środa w ramach podcastu „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”. Gośćmi Agnieszki Gorczyca będą eksperci i analitycy ze świata biznesu i finansów.

Poprzednie odcinki: