Branża IT coraz ciekawsza dla kobiet

Kobiety w branży IT

Według raportu opublikowanego przez Bulldogjob[1] kobiety stanowią niespełna 10% polskiej społeczności IT. Zdecydowanie nie należy spodziewać się w najbliższych latach parytetów w branży, choć przedstawicielki płci żeńskiej coraz śmielej wkraczają do tego, stereotypowo męskiego, świata. Świadczy o tym między innymi dwukrotnie szybszy przyrost liczby studentek kierunków informatycznych w odniesieniu do przyrostu liczby studentów[2]. Jest on efektem akcji promocyjnych skierowanych do potencjalnych kandydatek do szkół wyższych, dedykowanych programów stypendialnych, a także ogólnego wzrostu świadomości na temat zalet kształcenia w obszarze IT.

Poziom zarobków w IT od dawna pozostaje istotnym wyróżnikiem tego rynku. Jednak specjalistów wciąż jest za mało. W związku z tym pracodawcy kuszą potencjalnych kandydatów hojnym wynagrodzeniem i nie tylko. Co jednak jest istotne dla kobiet pracujących w tej branży?





Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

Wynagrodzenie w branży IT

– Według dostępnych na rynku badań kobiety wymieniają wysokość wynagrodzenia jako jeden z trzech, ale nie najważniejszy, aspekt warunkujący chęć podjęcia pracy. Co ciekawe, częściej cenią sobie pozytywną atmosferę w miejscu zatrudnienia, a także możliwość zdobywania nowych kompetencji. Właśnie dlatego warto oferować kandydatkom pracę przy ambitnych projektach i stymulować ich rozwój. Benefity pozapłacowe są również mile widziane i pomagają w ostatecznym wyborze konkretnego pracodawcy – mówi Elżbieta Kozłowska, Talent Development Partner w Bonair S.A.

Atrakcyjność pracy w IT to również możliwość pracy zdalnej. Aż 69% kobiet docenia swoistą elastyczność pracodawcy, która pozwala im okazjonalnie zaaranżować biuro w dowolnej lokalizacji. Okazuje się, że codzienny home office dotyczy zaledwie 4% reprezentantek tego sektora[3].

Specjaliści w branży IT poszukiwani

Nawet globalna epidemia, która odbiła swoje piętno na światowej gospodarce, nie zmniejszyła popytu na doświadczonych project managerów, analityków biznesowych czy programistów, co potwierdza, że specjaliści w najbliższych latach nadal będą poszukiwani.

– Prognozy wskazują na to, że polski rynek ICT w 2025 roku będzie tworzyć około 700 tys. osób. Od 2017 roku zatrudnienie w tym sektorze regularnie rośnie. Dodatkowo eksperci szacują, że do końca 2020 roku zainteresowanie firm rozwiązaniami online zwiększy się, co oznacza, że zapotrzebowanie na pracowników IT będzie jeszcze bardziej wyraźne – dodaje Elżbieta Kozłowska.

Ogólny wzrost świadomości związanej z atrakcyjnością pracy w branży IT zachęca do nauki programowania w każdym wieku. Badania potwierdzają, że przedstawicielki płci żeńskiej są przy tym skore do przebranżowienia. Jak pokazują badania, nie ma z tym problemu 42% respondentek. Co piąta ankietowana zaczyna przygodę z IT dopiero po ukończeniu 24. roku życia. Studia informatyczne wciąż pozostają najczęściej wymienianym źródłem wiedzy o programowaniu[4]. Jednak wzrost liczby organizowanych bootcampów, szkoleń i kursów pokazuje, że rośnie popyt również na alternatywne metody kształcenia.

Kobiety coraz śmielej rozpoczynają swoją karierę w świecie IT dzięki inicjatywom, które ułatwiają utalentowanym programistkom wkroczenie na rynek pracy i poszerzanie zakresu kompetencji poprzez wsparcie mentorskie. Pandemia i jej skutki potwierdziły, że branża IT poradziła sobie nawet z globalnym kryzysem gospodarczym, więc należy uznać ją za perspektywiczny kierunek zawodowy. Co więcej, wykształcenie informatyczne lub pokrewne nie zawsze jest wymagane. Niekiedy wystarczy chęć przebranżowienia, którą często wykazują kobiety, i otwartość na różnorodne drogi rozwoju.