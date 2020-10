Od 15 października nowe świadczenie wyrówawcze

Nowe świadczenie wyrównawcze

Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, będą mogły ubiegać się o świadczenie wyrównawcze.

15 października wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie. Beneficjentami będą osoby, które walczyły z reżimem komunistycznym. Aby je otrzymać konieczne jest posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.





Dla kogo nowe świadczenie wyrównawcze?

Świadczenie przysługuje, jeżeli były opozycjonista pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, a kwota świadczenia jest niższa niż 2 400 zł. ZUS ustala tę kwotę biorąc pod uwagę wysokość brutto pobieranej emerytury lub renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2 400 zł a kwotą pobieranej obecnie emerytury lub renty. Jeżeli zatem opozycjonista pobiera emeryturę w wysokości 1 800 zł, to jego świadczenie wyrównawcze wyniesie 600 zł.\

Wniosek o świadczenie wyrównawcze

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek. Należy do niego dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w danej sprawie wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Świadczenie z zagranicy

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Wystawia go zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych.

