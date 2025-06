Szybki wzrost e-commerce mocno zależny od rozwoju nowych technologii: co pozwoli na zwiększenie zainteresowania zakupami online ze strony klientów

Na tym tle logistyka zyskuje zupełnie nowy wymiar, stając się integralną częścią customer experience, a nie tylko zapleczem operacyjnym handlu, podkreśla ŁukaszŁukasiewicz, Operations Manager w SwipBox Polska.

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z dynamicznym wzrostem e-commerce, którego wartość w Polsce według raportu Strategy& PwC („E-commerce w Polsce”) ma przekroczyć 155 mld PLN w 2025 roku, zmienia się sposób, w jaki konsumenci postrzegają proces zakupowy.

Nowoczesna logistyka w e-commerce to dziś system złożony z wielu zintegrowanych elementów – od automatycznych magazynów, przez inteligentne systemy zarządzania przesyłkami, po rozbudowaną infrastrukturę dostaw ostatniej mili.

Jednym z kluczowych ogniw tego systemu są automaty paczkowe, które nie tylko odpowiadają na potrzeby konsumentów oczekujących dostępu 24/7, ale też pozwalają operatorom logistycznym na znaczną optymalizację procesów.

Odbiór paczek poza domem, w punktach samoobsługowych, stał się już nie tyle udogodnieniem, co rynkowym standardem.

W Polsce korzysta z tej formy dostawy przytłaczająca większość konsumentów robiących zakupy online, a krajowy rynek rozwija się tak dynamicznie, że pod względem zagęszczenia sieci automatów należymy do światowej czołówki, wyjaśnia ŁukaszŁukasiewicz.

E-commerce i nowe technologie: konsolidacja przesyłek w jednym punkcie

REKLAMA

Automatyzacja ostatniego etapu dostawy nie tylko zwiększa wygodę odbiorców, ale też redukuje koszty logistyczne. Szacuje się, że „ostatnia mila” może odpowiadać nawet za 30% całkowitych kosztów dostawy zamówień e-commerce, dlatego konsolidacja przesyłek w jednym punkcie, zamiast rozwożenia ich indywidualnie pod drzwi odbiorców, staje się nie tylko rozwiązaniem praktycznym, ale również ekonomicznie racjonalnym.

Ponadto automaty paczkowe wpisują się w model bardziej zrównoważonej logistyki miejskiej – ograniczając liczbę kursów kurierskich, zmniejszają ruch w aglomeracjach, redukują emisje i pozwalają lepiej zarządzać czasem i zasobami - tłumaczy ekspert z SwipBox Polska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozwój tej formy dostawy idzie w parze z oczekiwaniami młodszych pokoleń konsumentów – cyfrowo świadomych, mobilnych i przywiązanych do wartości takich jak ekologia, prostota i samodzielność. W tym kontekście doświadczenie zakupowe nie kończy się na kliknięciu „kup teraz” – równie istotne stają się kolejne etapy: odbiór przesyłki, ewentualny zwrot, czas zwrotu środków czy możliwość śledzenia paczki w czasie rzeczywistym.

Automaty paczkowe, jako punkt styku logistyki i konsumenta, muszą nadążać za tymi wymaganiami – zarówno technologicznie, jak i funkcjonalnie. Już dziś wiele z nich wyposażonych jest w ekrany dotykowe, systemy QR do bezkontaktowego odbioru czy funkcje przyjmowania zwrotów. Niektóre integrują się z aplikacjami mobilnymi, pozwalając na zarządzanie przesyłkami w czasie rzeczywistym, bez konieczności korzystania z przeglądarki czy infolinii - zaznacza ŁukaszŁukasiewicz.

Rozwój e-commerce: skrócenie dystansu do klienta końcowego

Warto przy tym zauważyć, że automaty paczkowe to nie tylko domena firm kurierskich czy platform marketplace. Coraz częściej w ich rozwój inwestują również duże sieci detaliczne, które chcą skrócić dystans między magazynem a klientem końcowym.

Takie podejście zbliża e-commerce do modelu click-and-collect, ale w nowoczesnej, zautomatyzowanej odsłonie – bez konieczności wchodzenia do sklepu, czekania w kolejce czy ograniczeń czasowych. Z punktu widzenia sprzedawcy oznacza to większą kontrolę nad łańcuchem dostaw, lepsze zarządzanie zapasami i możliwość personalizacji doświadczenia zakupowego - ekspert SwipBox Polska.

Równolegle z rozwojem infrastruktury punktów odbioru postępuje cyfryzacja całego procesu zakupowego – od predykcyjnej analizy potrzeb, przez dynamiczne zarządzanie stanami magazynowymi, aż po sztuczną inteligencję wspierającą obsługę klienta.

Wszystkie te elementy mają jeden wspólny mianownik: maksymalne uproszczenie procesu zakupowego przy zachowaniu jak najwyższego poziomu kontroli po stronie klienta. W tym kontekście automaty paczkowe nie są już tylko praktycznym rozwiązaniem – stają się symbolem nowej ery w e-commerce, w której logistyka jest równie istotna co sam produkt.

Nowy wymiar doświadczeń zakupowych to efekt zderzenia technologii, oczekiwań konsumenckich i presji rynkowej. Automaty paczkowe, będąc jednym z najbardziej widocznych przejawów tej transformacji, nie tylko odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów, ale też redefiniują to, czym w ogóle jest „zakup online”.

W świecie, w którym czas i wygoda zyskują na wartości, to właśnie prostota i elastyczność odbioru mogą decydować o lojalności klienta i przewadze konkurencyjnej. Dlatego rozwój nowoczesnej logistyki nie jest dziś kwestią wyboru, lecz warunkiem przetrwania i rozwoju w cyfrowym świecie handlu - podsumowuje Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager w SwipBox Polska.