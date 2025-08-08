REKLAMA

Dofinansowanie na start firmy 2025 - jak dostać dotację 150 tysięcy? Kto może dostać dofinansowanie na otwarcie firmy?

Dofinansowanie na start firmy 2025 - jak dostać dotację 150 tysięcy? Kto może dostać dofinansowanie na otwarcie firmy?

08 sierpnia 2025, 11:46
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dofinansowanie na start firmy 2025
Dofinansowanie na start firmy 2025 - jak dostać 150 tys.?
Shutterstock

Zakładasz własny biznes, ale brakuje Ci środków na start? Nie musisz od razu brać drogiego kredytu. W Polsce jest kilka źródeł finansowania, które mogą pomóc w uruchomieniu działalności – od dotacji i tanich pożyczek, po prywatnych inwestorów i crowdfunding. Wybór zależy m.in. od tego, czy jesteś bezrobotny, mieszkasz na wsi, czy może planujesz innowacyjny startup.

Dofinansowanie na start firmy 2025 - dotacje z urzędu pracy – nawet 50 tys. zł

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, pierwsze kroki skieruj do powiatowego urzędu pracy. Jednorazowa dotacja może wynieść do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 50 tys. zł. Otrzymasz ją, jeśli m.in.:

  • jesteś bezrobotny,
  • opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością i poszukujesz pracy,
  • jesteś absolwentem centrum lub klubu integracji społecznej.

Warunki:

  • musisz złożyć wniosek przed rejestracją firmy,
  • we wniosku podajesz m.in. kwotę dotacji, opis działalności i kalkulację kosztów,
  • firmę musisz prowadzić min. 12 miesięcy.

Dotacji nie dostaniesz, jeśli w ostatnich 12 miesiącach prowadziłeś firmę, chyba że zamknąłeś ją w czasie pandemii i planujesz inny profil działalności.

Pożyczki na start – program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

To oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z wyjątkowo korzystnymi warunkami:

  • kwota do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 150 tys. zł,
  • niskie oprocentowanie, brak prowizji,
  • spłata do 7 lat,
  • roczna karencja w spłacie,
  • możliwość umorzenia nawet połowy pożyczki.

Pożyczkę mogą otrzymać m.in. osoby bezrobotne, poszukujące pracy, opiekunowie osób z niepełnosprawnością oraz studenci ostatniego roku.

Dotacje unijne 2025 – wsparcie dla osób w trudnej sytuacji

Fundusze europejskie finansują projekty, które pomagają wejść na rynek pracy lub założyć firmę. W ramach takich programów możesz liczyć na:

  • indywidualny plan działania,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
  • staże i praktyki,
  • dotację na start firmy,
  • pokrycie kosztów ZUS przez określony czas.

Aktualne nabory znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Firma na wsi – wsparcie z Lokalnych Grup Działania

Mieszkasz na wsi? Lokalne Grupy Działania oferują dotacje do 100 tys. zł na start firmy. Warunki najczęściej obejmują:

  • zamieszkanie na wsi min. rok,
  • brak działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach,
  • brak wcześniejszego dofinansowania na firmę z LGD.

Dotacje można przeznaczyć np. na zakup sprzętu czy wyposażenia. Warto sprawdzić w gminie lub w bazie LGD, czy w regionie jest aktualny nabór.

Finansowanie startupów – dla innowacyjnych pomysłów

Masz pomysł na unikalny produkt lub usługę? Możesz szukać wsparcia wśród:

  • funduszy seed capital i venture capital,
  • aniołów biznesu,
  • parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.

Programy unijne, takie jak Startup Booster Poland, oferują dotacje do 400 tys. zł, mentoring i pomoc w rozwoju produktu. Startupy z Polski Wschodniej mogą korzystać z platform startowych, które zapewniają m.in. obsługę prawną, marketingową i księgową.

Prywatny inwestor – kapitał i know-how

Fundusze VC i aniołowie biznesu inwestują w firmy z dużym potencjałem, oferując środki i doświadczenie. W zamian często obejmują udziały lub wpływ na decyzje strategiczne. Warto już na początku ustalić warunki „wyjścia” inwestora.

Crowdfunding – zbiórka w internecie

Crowdfunding to sposób na zebranie środków od wielu osób przez internet, np. na platformach crowdfundingowych. Kluczem jest dobrze przygotowana kampania i aktywna promocja w mediach społecznościowych.

Źródło: INFOR
