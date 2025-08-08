Dofinansowanie na start firmy 2025 - jak dostać dotację 150 tysięcy? Kto może dostać dofinansowanie na otwarcie firmy?
Zakładasz własny biznes, ale brakuje Ci środków na start? Nie musisz od razu brać drogiego kredytu. W Polsce jest kilka źródeł finansowania, które mogą pomóc w uruchomieniu działalności – od dotacji i tanich pożyczek, po prywatnych inwestorów i crowdfunding. Wybór zależy m.in. od tego, czy jesteś bezrobotny, mieszkasz na wsi, czy może planujesz innowacyjny startup.
- Dofinansowanie na start firmy 2025 - dotacje z urzędu pracy – nawet 50 tys. zł
- Pożyczki na start – program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”
- Dotacje unijne 2025 – wsparcie dla osób w trudnej sytuacji
- Firma na wsi – wsparcie z Lokalnych Grup Działania
- Finansowanie startupów – dla innowacyjnych pomysłów
- Prywatny inwestor – kapitał i know-how
- Crowdfunding – zbiórka w internecie
Dofinansowanie na start firmy 2025 - dotacje z urzędu pracy – nawet 50 tys. zł
Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, pierwsze kroki skieruj do powiatowego urzędu pracy. Jednorazowa dotacja może wynieść do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 50 tys. zł. Otrzymasz ją, jeśli m.in.:
- jesteś bezrobotny,
- opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością i poszukujesz pracy,
- jesteś absolwentem centrum lub klubu integracji społecznej.
Warunki:
- musisz złożyć wniosek przed rejestracją firmy,
- we wniosku podajesz m.in. kwotę dotacji, opis działalności i kalkulację kosztów,
- firmę musisz prowadzić min. 12 miesięcy.
Dotacji nie dostaniesz, jeśli w ostatnich 12 miesiącach prowadziłeś firmę, chyba że zamknąłeś ją w czasie pandemii i planujesz inny profil działalności.
Pożyczki na start – program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”
To oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z wyjątkowo korzystnymi warunkami:
- kwota do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 150 tys. zł,
- niskie oprocentowanie, brak prowizji,
- spłata do 7 lat,
- roczna karencja w spłacie,
- możliwość umorzenia nawet połowy pożyczki.
Pożyczkę mogą otrzymać m.in. osoby bezrobotne, poszukujące pracy, opiekunowie osób z niepełnosprawnością oraz studenci ostatniego roku.
Dotacje unijne 2025 – wsparcie dla osób w trudnej sytuacji
Fundusze europejskie finansują projekty, które pomagają wejść na rynek pracy lub założyć firmę. W ramach takich programów możesz liczyć na:
- indywidualny plan działania,
- doradztwo zawodowe,
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
- staże i praktyki,
- dotację na start firmy,
- pokrycie kosztów ZUS przez określony czas.
Aktualne nabory znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Firma na wsi – wsparcie z Lokalnych Grup Działania
Mieszkasz na wsi? Lokalne Grupy Działania oferują dotacje do 100 tys. zł na start firmy. Warunki najczęściej obejmują:
- zamieszkanie na wsi min. rok,
- brak działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach,
- brak wcześniejszego dofinansowania na firmę z LGD.
Dotacje można przeznaczyć np. na zakup sprzętu czy wyposażenia. Warto sprawdzić w gminie lub w bazie LGD, czy w regionie jest aktualny nabór.
Finansowanie startupów – dla innowacyjnych pomysłów
Masz pomysł na unikalny produkt lub usługę? Możesz szukać wsparcia wśród:
- funduszy seed capital i venture capital,
- aniołów biznesu,
- parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.
Programy unijne, takie jak Startup Booster Poland, oferują dotacje do 400 tys. zł, mentoring i pomoc w rozwoju produktu. Startupy z Polski Wschodniej mogą korzystać z platform startowych, które zapewniają m.in. obsługę prawną, marketingową i księgową.
Prywatny inwestor – kapitał i know-how
Fundusze VC i aniołowie biznesu inwestują w firmy z dużym potencjałem, oferując środki i doświadczenie. W zamian często obejmują udziały lub wpływ na decyzje strategiczne. Warto już na początku ustalić warunki „wyjścia” inwestora.
Crowdfunding – zbiórka w internecie
Crowdfunding to sposób na zebranie środków od wielu osób przez internet, np. na platformach crowdfundingowych. Kluczem jest dobrze przygotowana kampania i aktywna promocja w mediach społecznościowych.
