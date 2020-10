CIT i spółki komandytowe. Tego nie da się zaakceptować [OPINIA]

Opodatkowanie spółek komandytowych

Przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych przeszły już pierwsze czytanie w Sejmie. Teraz trafią do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ale mimo że jest to projekt rządowy, zamiast przewidzianych prawem 30 dniowych konsultacji społecznych przeprowadzono ich karykaturę.

- Projektodawca dał partnerom społecznym de facto 2 dni na odniesienie się do tak istotnego projektu. Tego się nie da zaakceptować – mówi Łukasz Czucharski, ekspert ds. podatkowych Pracodawców RP.





- Jest to równoznaczne z tym, jak gdyby konsultacji w ogóle nie przeprowadzono. A doświadczenia partnerów społecznych są takie, że nierzetelne konsultacje powodują uchwalenie niskiej jakości przepisów. Które niedługo po, albo nawet przed ich wejściem w życie trzeba nowelizować - dodaje ekspert Pracodawców RP.

CIT dla spółki komandytowej - co to oznacza?

Opodatkowanie CIT-em spółki komandytowej może być dla wielu przedsiębiorców jednoznaczne z koniecznością rezygnacji z prowadzenia działalności w tej formie. Takie gwałtowne i nieoczekiwane działania legislacyjne jak w tym przypadku są w dobie kryzysu sprzeczne z zapowiedziami przedstawicieli rządu. Deklarowali oni wielokrotnie, że w tym szczególnym dla wszystkich czasie mają oni na względzie dobro przedsiębiorców. A także, że chcą z nimi pogłębionej współpracy w celu stworzenia rozwiązań, które będą chroniły polski biznes przed skutkami kryzysu i pozwolą na ograniczenie negatywnych skutków dla gospodarki.

– Wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowych w tej formie i w taki sposób to zaprzeczenie tych deklaracji. Coś kompletnie odwrotnego, szkodliwego dla polskiej przedsiębiorczości – uważa Łukasz Czucharski. - Jeżeli Ministerstwo Finansów pozostanie na stanowisku, aby wprowadzić te zmiany od 1 stycznia 2021 roku, to będzie to cios w pewność i stabilność prawa, którego i tak w naszym ustawodawstwie od dawna brakuje. Może na tym ucierpieć również atrakcyjność Polski jako miejsca do inwestowania kapitału – dodaje ekspert Pracodawców RP.

CIT a system podatkowy

Zdaniem Łukasza Czucharskiego, dla krótkofalowego efektu fiskalnego po prostu nie warto tak głęboko ingerować w stabilność systemu podatkowego. Powód? Jest ona niezbędna dla rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki.

