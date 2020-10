Do 29 października można zgłaszać projekty do konkursu Polski Produkt Przyszłości

Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Po raz 23. polscy innowatorzy mogą powalczyć o wygrane w konkursie Polski Produkt Przyszłości, który organizują wspólnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Laureaci otrzymują nie tylko wysokie nagrody pieniężne (tegoroczna pula to 600 tys.), ale też zyskują niepowtarzalną szansę wypromowania swoich nowatorskich pomysłów w Polsce i na świecie.

„Główny cel, jaki przyświeca naszemu konkursowi to popularyzacja innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań. Chcemy promować polskie produkty, chcemy dać szansę instytucjom naukowym, jak i przedsiębiorcom na zaprezentowanie tego, co osiągnęli ostatnio, z czym chcą wyjść na rynek – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - Najważniejsze w konkursie jest to, że nasz laureat może pochwalić się tym, że jest twórcą Polskiego Produktu Przyszłości. Zależy nam, żeby to rzeczywiście była marka” – podkreśla prezes PARP.





Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

Kto może wziąć udział w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Udział w konkursie mogą wziąć instytucje szkolnictwa wyższego i nauki oraz polscy przedsiębiorcy. „Te podmioty mogą też ubiegać się o nagrody wspólnie, ponieważ mamy trzy kategorie: jedna dla przedsiębiorców, druga dla instytucji naukowych, a trzecia przeznaczona jest dla wspólnego produktu przedsiębiorcy i jednostki naukowej” – wyjaśnia Małgorzata Oleszczuk.

Główna nagroda finansowa dla zwycięzców tych trzech kategorii wynosi 100 tysięcy zł, wyróżnieni otrzymują po 25 tys. zł. Oprócz tego laureaci zyskują prawo posługiwania się znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości, a także szeroką promocję swojego produktu. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych dla produktów: zgłoszonego przez młodego przedsiębiorcę; z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); z obszaru ekoinnowacji.

Co można zgłosić do konkursu Polski Produkt Przyszłości?

Do konkursu można zgłosić innowacyjny wyrób lub technologię. „Polski Produkt Przyszłości jest konkursem, który premiuje produkty będące na etapie wdrażania do produkcji albo na etapie produkcji, z tym, że muszą być wdrożone do produkcji maksymalnie na 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego” – tłumaczy dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Każdy pomysłodawca nim dojdzie do etapu wdrożenia, ponosi ryzyko dotyczące m.in. procesu badawczego i związanych z nim kosztów. „NCBR pomaga wszystkim innowatorom w dzieleniu się tym ryzykiem. Nie tylko finansujemy badania za pomocą naszych instrumentów finansowych, ale również udzielamy praktycznych wskazówek, jak przeprowadzać proces badawczy, żeby maksymalnie zwiększyć szanse na jego pozytywny efekt – mówi Wojciech Kamieniecki.