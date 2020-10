Ile będzie nas kosztować żółta strefa?

Ile zapłacimy za żółtą strefę?

Jak informują ekonomiści Citi Handlowego - ponieważ ograniczenia obejmują cały kraj, ich całościowy koszt ekonomiczny może być znaczący. W naszym bazowym scenariuszu zakładaliśmy, że po zaskakująco mocnym III kw., w IV kw. gospodarka prawdopodobnie gwałtownie zwolni (od +6,7 proc. kdk do: -1 proc. w IV kw.). Mimo, że powtórne, mocne załamanie się gospodarki - porównywalne do tego z II kw. - nie wydaje się bazowym scenariuszem, w tym momencie sądzimy, że ryzyko jest zdecydowanie skierowane w dół i jest prawdopodobnie niedoszacowane przez obecne, średnie prognozy rynkowe.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





Żółta strefa a PKB

W przypadku bardziej negatywnego scenariusza PKB w IV kw. może skurczyć się o ok. 2-3 proc. kdk, co oznaczałoby spadek o ok. 5-6 proc. w ujęciu rocznym. większy spadek byłby prawdopodobny, jeśli doszłoby do zamknięcia szkół podstawowych, co zmusiłoby rodziców do pozostania w domach.

Żółta strefa a wydatki

Zgodnie z czwartkowymi zapowiedziami rządu, od 10 października restrykcje sanitarne, obowiązujące obecnie w strefie żółtej, będą obowiązywały w całej Polsce. Oznacza to m.in., że w całym kraju będzie obowiązek zakrywania ust i nosa, w lokalu gastronomicznym będzie mogła przebywać 1 osoba na 4 m kw., a w salach kinowych 25 proc. publiczności.

Zdaniem ekonomistów Citi Handlowego, nie można wykluczyć dodatkowych bodźców fiskalnych w Polsce, jednak przestrzeń do nowych wydatków wydaje się być ograniczona.

"Nie wykluczamy też dodatkowych impulsów fiskalnych. Sądzimy jednak, że przestrzeń do nowych wydatków jest ograniczona, ze względu na konstytucyjny limit długu na poziomie 60 proc. PKB" - ocenili w raporcie.

Autorzy raportu oceniają, że w związku z rozwijającą się pandemią, Narodowy Bank Polski będzie prawdopodobnie kontynuował program skupu aktywów w 2021 roku i utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie 0,1 proc., pomimo uporczywie wysokiej inflacji.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA