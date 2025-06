Przedsiębiorczość w Polsce ma się dobrze, mikroprzedsiębiorstwa minimalizując ryzyko działalności gospodarczej coraz częściej zaczynają od franczyzy

REKLAMA

Z najnowszego raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM), który przygotowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że 83% osób uważa założenie firmy w naszym kraju za proste, jednak tylko ok 3% decyduje się na ten krok.

Koszt inwestycji, lęk przed porażką oraz brak wiedzy i doświadczenia skutecznie powstrzymują wielu potencjalnych przedsiębiorców przed rozpoczęciem działalności.

- Wiele osób marzy o własnym biznesie, choć nie zawsze postrzegają siebie jako przedsiębiorczych. Tymczasem doświadczenie 10 000 naszych franczyzobiorców pokazuje, że przy odpowiednim wsparciu i sprawdzonych mechanizmach każdy może rozwinąć swój potencjał i skutecznie prowadzić firmę - mówi Przemysław Kijewski COO jednostki biznesowej Żabka Polska.

– Dziś przedsiębiorczość nie musi oznaczać działania w pojedynkę. Franczyza z Żabką, to gotowy model biznesowy i kompleksowe wsparcie już od pierwszych dni współpracy. Dzięki temu minimalizujemy ewentualne niepowodzenia i zwiększamy szanse na sukces – dodaje Przemysław Kijewski.

Franczyza: sposób na biznes z mniejszym ryzykiem

Franczyza jest nie tylko atrakcyjną, ale jest także bardziej bezpieczną opcją niż tradycyjny model prowadzenia biznesu. Według danych Polskiej Organizacji Franczyzodawców (POF) 80% franczyzobiorców po 5 latach wciąż prowadzi swoje firmy, podczas gdy dla firm prowadzonych na własną rękę, bez wsparcia sieci, ten sam wskaźnik wynosi już tylko 20% .

- Sieci franczyzowe oferują sprawdzony model operacyjny, który ogranicza ryzyko niepowodzenia. Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w zakresie szkoleń, marketingu oraz zarządzania biznesem, co zdecydowanie ułatwia start – mówi Jacek Biskup, Członek Zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców. – Obecnie za główną przewagę franczyzy uważam jej zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Pojedynczy przedsiębiorca często nie dysponuje odpowiednimi środkami, by dostosować swój biznes do takich zmian – dodaje Jacek Biskup.

Obecnie w Polsce działa ponad 1350 systemów franczyzowych, a wg danych Polskiego Towarzystwa Gospodarczego z 2023 r. niemal 80% franczyzobiorców w Polsce działa w sektorze handlu.

W tym gronie Żabka jest największą siecią, zrzeszającą już 10 000 franczyzobiorców i liczącą ponad 11 500 placówek. Jej franczyzobiorcy tworzą ekosystem dający pracę ok 68 tys. osób i aktywizują lokalne społeczności – od młodych dorosłych po osoby 50+ i cudzoziemców.

Żabka tworzy również narzędzia wspierające rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W kwietniu 2024r. sieć uruchomiła bezpłatny portal edukacyjny: StudiumPrzedsiebiorczosci.pl, z którego aktywnie korzysta już ponad 300 tys. użytkowników. Skierowany jest do osób planujących założenie lub rozwinięcie własnego biznesu, bądź chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Akademia Przedsiębiorczości to program realizowany z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej i I'GS In Good Strategy Moniki Ferreiry, adresowany do franczyzobiorców Żabki – zawiera cykle szkoleń z zarządzania, finansów, przywództwa i nowych technologii.

Od 2023r. wzięło w nim udział blisko 3 tys. osób. Z kolei program „Bezpieczny start” pozwala osobom zainteresowanym własnym biznesem przetestować swoje umiejętności w praktyce i zobaczyć z bliska, czym na co dzień zajmuje się franczyzobiorca.

Franczyza wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn w biznesie

Raport GEM pokazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni zauważają szanse biznesowe w swoim otoczeniu (75% vs. 51%), ale mają niższe przekonanie o własnych kompetencjach (45% vs. 51%).

Franczyza, może niwelować te bariery, zapewniając szkolenia, mentoring i sprawdzony model działania. Panie stanowią 65% przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy Żabka.

- Model franczyzowy Żabki od początku bardzo mi odpowiadał. Przekonało mnie solidne wsparcie oferowane przez sieć oraz fakt, że nie muszę budować marki od podstaw, a jednocześnie mam realny wpływ na sposób prowadzenia sklepu. Co szczególnie istotne, już od pierwszego dnia działalności sklep generuje przychody, dzięki czemu inwestycja bardzo szybko się zwraca – mówi Żaneta Kisiel, franczyzobiorczyni Żabki z Lublina i członkini Rady Franczyzobiorców.