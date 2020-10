Dlaczego nie warto rezygnować z zadawania pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

O co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej? Dlaczego zadawanie pytań w trakcie ubiegania się o pracę jest ważne? Zadając pytania, kandydat ma szansę przedstawić swoje potrzeby. Rozmowa kwalifikacyjna działa w obie strony - z jednej rekruter wybiera wyłącznie te osoby, które jego zdaniem najlepiej pasują na dane stanowisko, natomiast z drugiej, osoba poszukująca pracy może uzyskać informacje dotyczące tego, czy stanowisko i warunki pracy odpowiadają jej potrzebom. Zadawanie pytań to także oznaka odwagi i przebojowości, która jest cenną cechą w wielu branżach. Wnikliwość podczas rozmowy pozwoli także na lepsze poznanie firmy i specyfiki jej działania. - przyznaje doświadczony headhunter z wieloletnim doświadczeniem z firmy HR.

Jakie pytania warto zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Oto pytania, które warto zadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Umożliwią one zgłębienie tematu specyfiki pracy firmy, zespołu, a także oczekiwań i odpowiedzialności związanej z pełnieniem stanowiska. O co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Czy mogę uzyskać informację na temat tego, jak wygląda typowy dzień w Państwa firmie?

Czy stanowisko jest nowe, czy też obejmował je ktoś wcześniej? Dlaczego osoba zrezygnowała z pracy?

Jakie są możliwości awansu/rozwoju zawodowego? Jakie są warunki?

Jak przebiega proces ewaluacji w Państwa firmie?

Jakie są cele firmy?

Jakie cechy wyróżniają Państwa firmę na rynku pracy?

Czy mogę dowiedzieć się czegoś na temat zespołu?

Czy mogę uzyskać informacje dotyczące dalszego procesu rekrutacji?

Jakie umiejętności miękkie są szczególnie ważne na tym stanowisku?

Jakie wyzwania/trudności/odpowiedzialność związane są z objęciem tego stanowiska?

Na którym miejscu w strukturze firmy umiejscowiony jest zespół i to stanowisko?

Czy w zespole firmy są jakieś braki, które warto uzupełnić (np. poszczególne umiejętności)?

Jakie dodatkowe informacje umożliwią mi szybsze podjęcie decyzji o objęciu stanowiska?

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Wiadomo już, o co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej. Ubieganie się o pracę przebiega jednakże wieloetapowo. Pierwszy kamień milowy, który należy osiągnąć to opracowanie zgodnego ze stanem faktycznym, a zarazem odpowiadającego ofercie pracy CV, które nie wyląduje w koszu po kilku minutach od przejrzenia. Niezwykle przydatnym narzędziem w trakcie rekrutacji może okazać się CV Hero, czyli profesjonalna strona, na której kandydat do pracy znajdzie zarówno profesjonalny kreator CV, jak i dużą ilość przydatnej, wartościowej wiedzy, którą może wykorzystać na wszystkich etapach rekrutacji.