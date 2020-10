Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje również agentom postojowym – 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, przewidująca stosowne wsparcie.

Świadczenie postojowe w ramach pomocy sektorowej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postulował o objęcie świadczeniem postojowym również działalności agentów turystycznych i popierał postulaty branży w zakresie dodatkowego świadczenia postojowego m.in. dla agentów turystycznych przy okazji opiniowania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. ,,mikrotarcza dla turystyki”).

W dniu 17 września 2020 r. Sejm uchwalił oczekiwaną przez polską branżę turystyczną i eventową ustawę przewidującą pomoc sektorową, jednak zabrakło w niej postulowanego także przez Rzecznika MSP dodatkowego świadczenia postojowego m.in. dla agentów turystycznych.

Świadczenie postojowe - wnioski

Przy okazji prac na kolejną ustawą przewidującą zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej poprawiono jednak to niedopatrzenie. W dniu 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która uwzględniła agentów turystycznych jako uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy uprawnieni do dodatkowego postojowego z ZUS będą mogli składać wnioski na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 15 października 2020 r.

