Lepsze warunki kredytu dla MŚP. Pomoc na czas COVID-19

Pomoc dla przedsiębiorców na czas koronawirusa

Obniżenie prowizji do 0,7%, wydłużenie gwarancji do 39 miesięcy oraz wydłużenie okresu odnawiania spłat kredytów do 9 lat – z tych zmian w gwarancjach z programu COSME mogą już korzystać polscy przedsiębiorcy. Nowe zasady obowiązują z datą wsteczną i obejmują umowy kredytowe zawierane od 6 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Polepszone parametry gwarancji spłaty kredytów dotyczą finansowania działalności bieżącej i są uzupełnieniem oferty Banku Gospodarstwa Krajowego dla sektora MŚP na czas COVID-19.

„Cieszymy się, że możemy dać polskim firmom kolejne ułatwienie w dostępie do finansowania na prowadzenie działalności w tak trudnym okresie. Zmiany, które wypracowaliśmy wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym oznaczają, że polski przedsiębiorca ma dostęp do tańszych gwarancji i na lepszych warunkach. To rozwiązanie dla firm MŚP z każdej branży, bez obciążania limitu pomocy de minimis” – powiedział Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.





Formy pomocy dla przedsiębiorców

Obniżenie prowizji za gwarancję z 1% do 0,7%,

Wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji z 27 do 39 miesięcy,

Wydłużenie okresu odnawiania spłaty kredytu z 5 do 9 lat.

Zmiany obowiązują z datą wsteczną i obejmują umowy zawarte od 6.04.2020 r. do 31.12.2020 r.