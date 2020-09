5 błędów żywieniowych popełnianych przez pracowników

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i zwiększona ekspozycja na stres, potęgowana ryzykiem zakażenia COVID-19, przekładają się wprost na problemy ze zdrowiem pracowników, a w konsekwencji na większą skłonność do absencji oraz obniżanie efektywności biznesowej wielu przedsiębiorstw. Szereg niezależnych organizacji, które zajmują się żywieniem, zgadza się, że pracownicy firm odżywiają się nieprawidłowo, zwłaszcza w pracy. Potwierdziły to także wyniki raportu firmy Dailyfruits, która przeprowadziła badanie na grupie 1055 pracujących Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Główni wrogowie produktywności, czyli efekt realizacji złych nawyków żywieniowych pracowników, to przede wszystkim: dieta uboga w warzywa i owoce, omijanie śniadań, odwodnienie oraz nadużywanie słodyczy.

Śniadanie to podstawa

Niejedzenie śniadania o odpowiedniej porze może przyczynić się do nieefektywnego rozpoczęcia dnia. Brak systematyczności w przyjmowaniu i wydatkowaniu energii blokuje osiągnięcie takiej produktywności jak w sytuacji, gdy komórki są prawidłowo odżywione. Potrzebują one energii od samego rana, dlatego nie powinno się odwlekać momentu zjedzenia śniadania dłużej niż o godzinę od wstania. Spożywając śniadanie mamy większą zdolność kontrolowania głodu i sytości. Dobrze skomponowane śniadanie ma wpływ na jakość i ilość żywności spożywanej w ciągu dnia. Osoby jedzące śniadania mają wyższą gęstość odżywczą diety w stosunku do ogólnej ilości spożytych kalorii, co skutkuje poprawą zdolności uczenia się i odtwarzania zgromadzonych informacji.



Niestety aż 46% zapytanych przez Dailyfruits pracujących Polaków zaczyna nieefektywnie dzień, gdyż je śniadanie zbyt późno. Część z respondentów w ogóle nie je śniadań, co przez narastający głód może skutkować przyjęciem w ciągu dnia o nawet 300 kalorii więcej niż osoby, które go nie omijają. Brak wykształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych skutkuje rosnącą liczbą osób z nieprawidłową masą ciała, w tym przede wszystkim z nadwagą i otyłością.

Warzywa i owoce

Owoce i warzywa są ważnym elementem zdrowej diety. W pracy bez względu na miejsce jej wykonywania spędzamy średnio co najmniej 8 godzin dziennie. Według zaleceń dietetyków owoce i warzywa powinny być jedzone w ilości minimum 400 g dziennie w proporcji ¼ do ¾, im ich więcej tym lepiej. Jak wynika z badania kilka razy w ciągu dnia sięga po owoce jedynie 21% respondentów, a po warzywa 26%.



Dostępność owoców i warzyw w przestrzeni biurowej w przypadku pracowników, którzy powrócili już do pracy stacjonarnej, pomaga skutecznie dokonywać im lepszych odżywczo wyborów i zjadać je w większych ilościach. Przyczyni się to w perspektywie czasu do poprawy stanu zdrowia i budowania odporności, tak istotnej w dzisiejszych czasach. Rozwiązaniem, kiedy wielu przebywa wciąż na home office może być także przekierowanie dostaw owoców i warzyw bezpośrednio do domów pracowników, którzy do tej pory korzystali z nich w biurach i zakładach pracy. Pracodawcy mogą zadbać o zdrowie pracowników, organizując w prosty sposób „owocową paczkę” bez udostępniania danych pracowników za pomocą specjalnej platformy. Jest to nie tylko miły gest, wpływający pozytywnie na wizerunek pracodawcy w trudnych czasach, ale przede wszystkim realne działanie, realizowane z myślą o budowaniu odporności i zdrowia pracowników.– komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.