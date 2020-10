Zielone rozwiązania w magazynach [PODCAST]

Firmy, które korzystają z powierzchni magazynowych, coraz częściej dopytują o proekologiczne rozwiązania stosowane w budynkach. Co drugi przedsiębiorca chciałby, aby dany obiekt posiadał eko-certyfikat. Tak wynika z raportu „Industrial Goes Green” w całości poświęconego ekologicznym rozwiązaniom w sektorze magazynowym. Joanna Sinkiewicz oraz Ryszard Gwóźdź, autorzy raportu, przedstawiają najefektywniejsze eko-rozwiązania, a także szacowane koszty i czas zwrotu z inwestycji. Sprawdzamy, czy zielone rozwiązania opłacają się firmom. Zapraszamy do słuchania podcastu





Joanna Sinkiewicz – Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.

Ryszard Gwóźdź – Starszy Menedżer ds. Technicznych, Cushman & Wakefield.

