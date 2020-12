Marcin Parzyszek: nic tak nie osłodzi trudnych czasów jak zdrowa czekolada [PODCAST]

Marcin Parzyszek: Czysty, krótki skład i ekologiczne opakowania to przyszłość branży słodyczy

O tym jaka jest kondycja branży i czy producenci odczuwają zwiększony popyt na czekoladę w okresie pandemii w najnowszym docinku podcastu opowiada Marcin Parzyszek z Manufaktury Czekolady.

Czy firmy przewidują zakup prezentów w tym roku?

Zainteresowanie prezentami świątecznymi nie zmalało w stosunku do poprzedniego roku, ale dało się zauważyć, że klienci zaczęli składać zamówienia wcześniej rozkładając to w czasie. Być może wynika to z faktu dostarczenia prezentu do każdego pracownika pod inny adres. Rok temu było szybciej ze względu na wigilie firmowe odbywające się w miejscu pracy.





Czym kierują się firmy przy wyborze prezentów świątecznych?

Klienci zwracają uwagę na jakość i skład produktu. Dlatego nasi pracownicy to pierwsi testerzy naszych czekolad a testowanie nowego ziarna czekolady to podróż w nieznane - zdradza Parzyszek.

Marcin Parzyszek - menedżer, współwłaściciel Manufaktury Czekolady Chocolate Story

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii „Moja firma”, która ukazywać się będzie co środa w ramach podcastu „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”. Gośćmi Agnieszki Gorczyca są eksperci i analitycy ze świata biznesu i finansów.

