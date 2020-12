Czy chmura obliczeniowa w branży FinTech to zagrożenie?

Co to jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to przechowywanie danych, plików oraz aplikacji na serwerach rozmieszczonych po całym świecie, poza lokalną siecią firmową. Chmura obliczeniowa (cloud computing) jest nieograniczonym zasobem danych, który pozwala zapomnieć o kosztach zakupu serwerów.

Chmura obliczeniowa fakty i nieścisłości

Technologia chmury obliczeniowej już na obecnym etapie rozwija się w dynamiczny sposób, a zdaniem ekspertów to dopiero początek ekspansji, nie tylko w branży finansowej. Z roku na rok, technologia ta będzie odgrywała coraz większą rolę. Według Justyny Orłowskiej, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, możliwości jest bardzo dużo. “Z punktu widzenia sektora publicznego, potencjał jest tak ogromny, jak duży mamy rynek, którego chmura już teraz jest niezbędnym elementem. Pracujemy obecnie nad rozwiązaniem zintegrowanych usług chmurowych. Można zobaczyć już pierwsze odsłony na stronie www.chmura.gov.pl” - wyjaśnia Szefowa Centrum GovTech. Dodaje również, że dzięki korzystaniu z chmury koszty dla sektora administracji mogą być nawet 80% niższe.

Oprócz naturalnej optymalizacji kosztów, chmura to także większe bezpieczeństwo, możliwości rozbudowy systemów czy choćby niezależności od awaryjności sprzętu. Co jednak z wadami tego rozwiązania? “Na początku naszej drogi największym wyzwaniem okazała się być budowa nowych kompetencji oraz świadomości tego, jaką wartość w rozwój naszego biznesu wniosą usługi dostępne w ramach chmury publicznej. Musieliśmy również stawić czoła mitom dotyczącym kwestiom bezpieczeństwa. W odpowiedzi na to stworzyliśmy dla naszych pracowników projekt edukacyjny PKO Cloud University”” - podsumowuje Marcin Dzienniak, Dyrektor Formacji Cloud Center of Excellence w banku PKO BP.

Chmura obliczeniowa to ułatwienie dla firm

Eksperci zgadzają się, że organizacje migrują do chmury ze względu na ułatwienia, jakie niesie to rozwiązanie. Szczególnie w dobie pandemii i pracy zdalnej, przeniesienie takich narzędzi jak poczta elektroniczna, CRM, czy programy do pracy ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Inny kierunek rozwoju organizacji, wiąże się z nowymi możliwościami, dostępnymi na ten moment jedynie w chmurze obliczeniowej, takimi jak sztuczna inteligencja, przechowywanie dużych modeli danych, itd.

“Naszym celem było umożliwienie uczestnikom rynku skorzystania z usług chmurowych w praktyczny sposób. Dlatego przygotowując Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, podjęliśmy próbę zdefiniowania tego tematu na nowo. Jeszcze na wstępnym etapie był szeroko konsultowany, korzystaliśmy również z istniejących na rynku doświadczeń” - tłumaczy Sławomir Flis, Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Fundacją na rzecz Innowacji Finansowych – Fintech Poland stworzyli cykl webinarów pod nazwą SuperVision FinTech Talks. Celem spotkań jest wzbudzenie dyskusji między organem nadzoru, a uczestnikami rynku #FinTech na najważniejsze tematy branży.

