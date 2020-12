Sandbox Blockchain - rusza piaskownica technologiczna dla firm

Co to jest Sandbox Blockchain?

Sandbox Blockchain to nowa platforma technologiczna skierowana dla każdej firmy, która chce w bezpiecznym środowisku przetestować swoje pomysły technologiczne.

Kto może zgłosić się do Sandbox Blockchain?

Piaskownica blockchain skierowana jest do firm, w tym startupów, które chcą rozwijać produkty lub usługi oparte na technologii blockchain lecz nie dysponują odpowiednim środowiskiem testowym.

Projekt umożliwi obniżenie kosztów technicznych i operacyjnych na etapie opracowywania nowych rozwiązań oraz pozwoli na przeprowadzanie testów weryfikujących ich jakość i wydajność, a także ułatwi dostęp do konsultacji z zakresu regulacji prawnych. To pionierskie przedsięwzięcie może zwiększyć innowacyjność naszego rynku poprzez zminimalizowanie bariery wejścia dla awangardy firm gotowych do budowania swojej oferty w oparciu o technologię blockchain.

W czym pomaga Sandbox Blockchain?

Piaskownica umożliwi firmom z różnych sektorów testowanie własnych rozwiązań opartych na technologii Hyperledger Fabric (HLF), rozwijanej przez Linux Foundation, a dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie jej użytkowanie będzie nieodpłatne. Wybrana w projekcie Sandbox Blockchain technologia jest atrakcyjna dla międzynarodowych korporacji, bo spełnia rygorystyczne wymogi, w tym gwarantuje możliwość weryfikacji użytkowników oraz odpowiada na wymogi terytorialności danych. To z kolei pozwala na zaprojektowanie usług w standardzie akceptowalnym dla odbiorców o różnym charakterze, także reprezentujących silnie regulowane sektory gospodarki.

Uruchomienie Sandbox Blockchain

Nowa platforma technologiczna uruchomiona została dzięki współpracy KIR, IBM, Chmury Krajowej, PKO Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz fundacji Fintech Poland. Funkcję koordynatora i partnera społecznego wspólnej inicjatywy pełni Fundacja KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium.

Uruchomienie piaskownicy blockchain to wspólna inicjatywa instytucji i firm od lat działających na rzecz rozwoju polskiego sektora technologicznego.

„Blockchain ma ogromny potencjał – już teraz jest wykorzystywany komercyjnie przez banki w formie tzw. trwałego nośnika. Uruchomienie piaskownicy blockchain jest ważnym krokiem do stworzenia standardu, który pozwoli przyspieszyć wdrażanie innowacji na naszym rynku. Naszym celem jest pomoc w wykorzystywaniu technologii na tyle uniwersalnych, że pozwolą rozwijać innowacyjne rozwiązania gotowe do wdrożenia praktycznie w każdej branży” – mówi Piotr Alicki, prezes zarządu KIR.

Funkcję lidera projektu pełni KIR, który jako hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego udostępnia środowisko testowe. Parterem technologicznym projektu jest IBM, odpowiadający za technologię Hyperledger Fabric oraz Operator Chmury Krajowej, zapewniający w pełni zautomatyzowaną platformę udostępnianą na własnej infrastrukturze - Platformie Chmury Krajowej w modelu Platform as a Service. PKO Bank Polski przeprowadzi nabór startupów, dokona merytorycznej oceny pomysłów oraz wesprze uczestników projektu w zakresie konsultingu biznesowego, a UKNF i fundacja Fintech Poland - w kwestiach związanych z regulacjami i otoczeniem prawnym. Fundacja KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, jako partner społeczny, pełni w projekcie funkcje koordynacyjne.

„Tak szerokie grono partnerów, z różnorodnymi i bardzo silnymi kompetencjami umożliwia sprawne zarządzanie projektem i jego dalszy rozwój. Dzięki temu, w ramach naszej platformy blockchain, uczestnicy będą mogli nie tylko przetestować swoje rozwiązania w przyjaznym i bezpiecznym środowisku programistycznym, ale również uzyskać bezcenne wsparcie praktyków z każdego kluczowego obszaru” – mówi Jarosław Szymczuk, prezes zarządu IBM Polska.

Eksperci szacują, że wartość globalnego rynku rozwiązań blockchain do końca 2025 roku wyniesie 39,7 miliardów dolarów [1]. Technologia ta jest postrzegana przede wszystkim przez pryzmat prognozowanego potencjału, ale na drodze do jej pełnego rozwoju stoi także sporo barier: zarówno na poziomie świadomości, jak i wymaganych zasobów - w tym niezbędnej mocy obliczeniowej czy bezpiecznego otoczenia umożliwiającego jej testowanie. Projekt pod nazwą Sandbox Blockchain, to pierwsza w Polsce platforma technologiczna zaprojektowana, aby pozwolić na prototypowanie rozwiązań w przyjaznym środowisku, z zachowaniem wszelkich parametrów w zakresie jakości i bezpieczeństwa, jest odpowiedzią na te wyzwania.

„Wypracowanie kolejnych użytecznych i powszechnie stosowanych rozwiązań opartych o blockchain jest jedynie kwestią czasu. Będąc liderem polskiego sektora finansowego, zaangażowaliśmy się w budowę usługi trwałego nośnika opartej o tę technologię i w ciągu dwóch lat zaoszczędziliśmy blisko 20 mln zł. Poszukując kolejnych praktycznych zastosowań, uruchamiamy piaskownicę, w ramach której młode firmy współpracujące z PKO Bankiem Polskim będą mogły skorzystać z nieodpłatnych zasobów chmurowych i wsparcia biznesowego. Głęboko wierzę, że nowe technologie są podstawą współczesnego i nowoczesnego biznesu” – mówi Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju digitalizacji gospodarki.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

