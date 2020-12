INFOSTRATEG - ruszył konkurs na projekty sztucznej inteligencji

Co to jest program INFOSTRATEG?

INFOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych. Dotyczy zaawansowanych technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych oraz mechatronicznych.

Co jest celem programu INFOSTRATEG?

Celem głównym programu INFOSTRATEG jest rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji. W ramach programu INFOSTRATEG należy opracować rozwiązania wykorzystujące SI i blockchain z naciskiem na bezpośrednie zastosowanie w praktyce. INFOSTRATEG ma rozwijać polski potencjał badawczy w zakresie SI i zwiększyć aktywność polskich zespołów informatycznych na rynku. Ma stworzyć również system narzędzi opartych o technologię blockchain przyspieszających rozwój gospodarki cyfrowej i rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.





Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Jaki jest budżet programu INFOSTRATEG?

Zakładany całkowity budżet Programu wynosi 840 mln PLN (w tym 360 mln PLN przeznaczono na projekty zamawiane).

Dla kogo jest program INFOSTRATEG?

INFOSTRATEG to program otwarty dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla firm, konsorcjów, zespołów naukowych.

Pierwszy konkurs w ramach INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w programie INFOSTRATEG.

Celem konkursu jest opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu obrazów medycznych w zakresie diagnostyki schorzeń dróg oddechowych oraz niektórych nowotworów, a także walka z dezinformacją i fake newsami.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów.

Integracja przedsiębiorców i naukowców

Tematy podejmowane w ramach Programu zostały wyselekcjonowane ze względu na duży potencjał wdrożeniowy oraz konieczność stworzenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Są to np. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, rozpoznawanie obrazów medycznych, inteligenta maszyna do zbierania jabłek, inteligentny dyspozytor korespondencji czy asystent obywatela w instytucjach użyteczności publicznej.

Polska ma istotny potencjał badawczy w dziedzinie SI, na co wskazują chociażby liczne publikacje naukowców czy zainteresowanie korporacji naszymi specjalistami, jednakże nie przekłada się to na rodzimą działalność badawczo-rozwojową. INFOSTRATEG będzie stanowił istotny wkład w tę aktywację. To kolejny z wysokobudżetowych programów strategicznych uruchomionych przez NCBR, który przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.