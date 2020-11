Ponad 192 mln z UE dla polskich naukowców i przedsiębiorców na innowacje

192 mln dotacji dla firm

Zakończono konkurs "Projekty aplikacyjne".

Pierwotnie budżet konkursu wynosił 100 mln zł. Jednak ze względu na wysoki poziom projektów konieczne okazało się niemal dwukrotne jego zwiększenie. Źródłem finansowania są środki z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.





Konkurs "Projekty aplikacyjne"

W konkursie „Projekty aplikacyjne”, podobnie jak we flagowej „Szybkiej Ścieżce” NCBR, nie ma ograniczeń tematycznych, poza wymogiem wpisywania się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

W siódmej edycji wpłynęło aż 85 wniosków z bardzo wielu dziedzin. Do dofinansowania eksperci wybrali 30 projektów.

– Dalekosiężny cel naszej inicjatywy to znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych koniecznych dla rozwoju polskich przedsiębiorstw – co zarazem pomoże poprawić ich konkurencyjność. Projekty wyłonione w konkursie pokazują, że ich autorzy, a więc naukowcy i przedsiębiorcy, nie tylko potrafią ze sobą skutecznie współpracować i doskonale znają najnowsze trendy w swoich obszarach, ale także chcą mieć swój konkretny udział w rynku. Dla ekspertów, którzy oceniali między innymi, czy zgłoszone pomysły mają ten potencjał wdrożeniowy i czy znajdą klientów, to zawsze ogromna satysfakcja, gdy w konkursie napływają wnioski na tak dobrym poziomie – mówi Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Od pomysłu do przemysłu

Najwyższą punktację w konkursie otrzymał projekt „Rozwój przedkliniczny przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki i terapii psich nowotworów hematologicznych”, złożony przez konsorcjum w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz przedsiębiorstwo Vet Planet Sp. z o.o. W tym przypadku rekomendowana kwota dofinansowania to około 2,3 mln zł.

Eksperci wysoko ocenili również pomysł na samoobsługową myjnię bezdotykową z kompaktowym systemem odzyskiwania i oszczędzania wody i energii. Jej zaprojektowania podejmie się Politechnika Lubelska we współpracy z firmą Tixewash Polska Danuta Alchimowicz Spółka Jawna. Z kolei Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” wraz z Orlen Oil Sp. z o.o. zamierza się skupić na polepszaniu właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków. Innowacyjną technologię wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów pochodzących z recyklingu przygotują zaś Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych i Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o.