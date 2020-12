Trwa nabór wniosków do Szybkiej Ścieżki „Koronawirusy”

Co to jest Szybka Ścieżka "Koronawirusy"?

Szybka Ścieżka "Koronawirusy" to konkurs dla firm, którego celem jest opracowanie technologii, która ma przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Jakie są obszary tematyczne Szybkiej Ścieżki "Koronawirusy"?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty, są to:

Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa

Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.

Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Kto może otrzymać wsparcie w ramach Szybkiej Ścieżki?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek.

Jakie projekty można zgłosić do konkursu Szybka Ścieżka?

Projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

- Rynek z zainteresowaniem odpowiedział na ogłoszony przez nas konkurs o tak ważnej i aktualnej tematyce. W pierwszych dwóch rundach konkursu przedsiębiorcy i konsorcja złożyli aż 129 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów – komentuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Czekamy na kolejne projekty, których realizacja przyczyni się do pokonania obecnej pandemii i przeciwdziałania takim zjawiskom w przyszłości.

Projekty na czasy pandemii

Wśród projektów wybranych do dofinansowania są takie, które przyczynią się do szybszej i lepszej diagnostyki („Opracowanie systemu PCR|COV – urządzenia do diagnostyki molekularnej Point-of-Care wykrywającego markery RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz innych infekcji wirusowych powodujących zbliżone objawy” firmy Curiosity Diagnostics), które pomogą w walce z rozprzestrzenianiem się wirusów („Opracowanie szkła wirusobójczego w celu zwalczania zagrożenia epidemiologicznego” firmy D.A. Glass), jak i takie, które pomogą w codziennym życiu w czasie pandemii („iPreschool.care – platforma do zdalnego nauczania przedszkolnego w warunkach izolacji firmy Yellow House). Pełna lista projektów dostępna jest na stronie NCBR.

Trzecia runda konkursu Szybka Ścieżka

Zgłaszane do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić swój projekt do dofinansowania muszą to zrobić za pomocą dostępnego online wniosku. Procedura oceny projektu, jak również panel ekspercki, podczas którego wnioskodawca spotyka się z ekspertami oceniającymi jego projekt, również odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Cały proces przebiega więc całkowicie online.

Konkurs realizowany jest w ramach środków Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

