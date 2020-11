Wsparcie dla zagranicznych firm na założenie firmy w Polsce

Założenie firmy w Polsce przez zagraniczną firmę

Zagraniczne innowacyjne firmy mogą otrzymać pomoc w prowadzeniu biznesu w Polsce. Taką możliwość stwarza konkurs Poland Prize finansowany z funduszy unijnych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór dla organizacji, które pomogą zagranicznym startupom. Maksymalne dofinansowanie dla wspieranych startupów to nawet kilkaset tysięcy złotych.

- Inwestycje w startupy to jeden ze sposobów na większą innowacyjność polskiej gospodarki. Zagraniczne innowacyjne firmy mogą otrzymać pomoc w prowadzeniu biznesu w Polsce. Taką możliwość stwarza Konkurs Poland Prize finansowany z funduszy unijnych. Chcemy poprzez ten konkurs zachęcić zagraniczne startupy do rozpoczęcia działalności w Polsce. Przedsiębiorcy z zagranicy mogą liczyć na wsparcie we wprowadzeniu ich w polskie środowisko startupów – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.





Dla kogo jest konkurs Poland Prize?

Konkurs „Programy Akceleracyjne – Poland Prize: oferta dla akceleratorów” ma na celu zachęcenie zagranicznych startupów do rozpoczęcia działalności w Polsce. Przedsiębiorcy z zagranicy mogą liczyć na wsparcie we wprowadzeniu ich w polskie środowisko startupów. Budżet programu wynosi 60 mln zł.

Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków?

Nabór wniosków rozpocznie się 18 listopada 2020 r. i potrwa do 9 grudnia 2020 r.

Konkurs jest finansowany z Programu Inteligentny Rozwój.

