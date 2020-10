Ruszają dotacje dla mikro firm „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus”

Wsparcie osób z ograniczeniami

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Ponad 1 mln zł dofinansowania

Konkurs jest organizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój (2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój).

Najlepsze projekty mogą otrzymać aż ponad 1,1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Można otrzymać maksymalnie: 1 125 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: 1 500 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Wnioski w konkursie można składać od 24 listopada 2020 roku.