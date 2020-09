Pożyczki dla firm turystycznych z Polski Wschodniej

Kto może otrzymać pożyczkę?

Z ułatwień mogą również skorzystać dotychczasowi pożyczkobiorcy. Obniżenie oprocentowania pożyczki, dodatkowa karencja w spłacie czy wakacje kredytowe pozwolą im nie tylko kontynuować wcześniej rozpoczęte inwestycje, lecz także zachować płynność finansową. O pożyczkę mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w branży turystycznej na terenie Polski Wschodniej. Wsparcie nawet do 500 tysięcy złotych mogą przeznaczyć na nowe inwestycje lub w całości wykorzystać na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością, na przykład na opłacenie czynszu, mediów czy wypłatę wynagrodzeń pracownikom, dzięki czemu firma będzie mogła utrzymać działalność, zachować płynność finansową i zatrudnienie.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





Dodatkowe ułatwienia w zakresie pożyczek

Dodatkowe ułatwienia obejmują:

okres spłaty pożyczki do 84 miesięcy (wcześniej było to możliwe po spełnieniu określonych warunków),

brak wymaganego wkładu własnego,

6-miesięczną standardową karencję w spłacie rat kapitałowych z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy lub 6-miesięczne wakacje kredytowe, czyli zawieszenie obowiązku spłat raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej,

obniżenie dotychczasowego oprocentowania – w przypadku nowych pożyczek o połowę.

O zmianę dotychczasowych warunków pożyczki mogą wnioskować również przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie przed pandemią. Jeżeli będą wnioskować o zmianę warunków udzielonej pożyczki, muszą uzasadnić, że sytuacja wywołana przez pandemię wpłynęła negatywnie na kondycję finansową firmy.

Gdzie starać się o pożyczkę

Aby otrzymać pożyczkę, należy zgłosić się do wybranej instytucji finansującej:w województwie lubelskim do Lubelskiej Fundacji Rozwoju,w województwie podkarpackim do Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA,w województwie podlaskim do Funduszu Wschodniego Sp. z o.o.,w województwie świętokrzyskim do Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,w województwie warmińsko-mazurskim do Działdowskiej Agencji Rozwoju SA.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to środki krajowe, którymi dysponuje minister funduszy i polityki regionalnej, zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w województwach zajmują się instytucje finansujące. Instrument wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej chcące zainwestować w Polsce Wschodniej. Całkowity budżet instrumentu to 200 milionów złotych. Pożyczki będą udzielane do 2026 roku.