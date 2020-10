Turystyka miejska odrabia straty

Koronawirus a wydatki na urlop

Dla 34% zapytanych przez serwis Prezent Marzeń Polaków budżet na city break kształtuje się na poziomie 300-500 zł z założeniem, że realizują oni takie wyjazdy nawet kilka razy do roku, rezygnując z dłuższych urlopów. Według 29% respondentów wystarczająca kwota na weekendowy wypad to 500-700 zł, ponieważ lubią podczas wyjazdu spróbować ciekawych atrakcji. Dla 16% budżet na city break przekracza 1000 zł.

Aktywność na urlopie

Jak pokazały wyniki sondy „City break po polsku” najchętniej poszukujemy i inwestujemy w weekendowe rozrywki powiązane z aktywnością ruchową, a nawet ze sportami ekstremalnymi – jak uważa 27% respondentów. Skok na bungee, lot w tunelu aerodynamicznym to niestandardowe atrakcje, które są dostępne w polskich miastach i cieszą się coraz większym zainteresowaniem pasjonatów miejskiej turystyki. Dla 22% zapytanych idealny wyjazd weekendowy do wybranego miasta powinien być powiązany z relaksem, dlatego ich celem jest pobyt w hotelu ze strefą SPA. Dla 19% respondentów kluczem udanego wyjazdu w formule city break jest znalezienie niestandardowych atrakcji, które mogą ich zaskoczyć. Zdaniem 18%, do wyboru weekendowych, miejskich wyjazdów przyczynia się potrzeba odkrywania nowych doznań kulinarnych, dlatego poszukują restauracji ze świetną kuchnią i ciekawymi daniami.

Miasta na weekend

Wśród lokalizacji najchętniej wybieranych na city break, jak potwierdzają odpowiedzi respondentów sondy serwisu Prezentmarzeń, króluje Trójmiasto, Zakopane, Kraków i Warszawa. Powodzeniem wśród Polaków, którzy lubią wyjazdy w formule weekendowej, cieszą się także Wrocław, Poznań oraz Katowice.

Aż 78% zapytanych Polaków uważa, że city break ma szansę na stałe zadomowić się w polskiej turystyce. Co trzeci respondent twierdzi, że jest to bardziej oszczędna forma wypoczynku i przede wszystkim dobry sposób na atrakcyjne spędzenie czasu.

Szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków oraz wszechobecny stres sprawiają, że coraz więcej osób ma trudności z odpoczynkiem i regeneracją organizmu. Polacy szukają nowych form wypoczynku i rozrywki, a wyjazdy city break stwarzają taką możliwość. Weekendowe wyjazdy realizowane z myślą odkrywania atrakcji polskich miast są coraz bardziej popularne i mogą być dostępne praktycznie na każdą kieszeń. – podsumowuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

*Sondę „City break po polsku” zrealizował serwis Prezentmarzeń.W sondzie wzięło udział 531 respondentów.

