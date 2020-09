Małe firmy latem odrabiały straty

Jeszcze większy przyrost jest w przypadku faktur VAT na 5% - o 22% rok do roku. Taka stawka funkcjonuje przy produktach spożywczych, m.in. dla gastronomi. Wzrost pokazuje, że turyści nie stronili od jedzenia w restauracjach, a przedsiębiorcy spełniali ich potrzeby. U progu niepewnej jesieni gospodarka ma się dobrze pomimo drugiej fali pandemii. W utrzymaniu płynności i aktywności biznesowej pomagają pieniądze zarobione latem i alternatywne formy finansowania.

20% więcej wystawionych faktur

Po wiosennym załamaniu w gospodarce, wywołanym pandemią i lockdownem, latem mikrofirmy wyszły na swoje. Wynika tak z liczby faktur wystawianych przez mikroprzedsiębiorców na platformie Faktura.pl. Serwis funkcjonuje od ponad 20 lat i ma ponad 50 tys. użytkowników codziennie wystawiających za jego pośrednictwem faktury swoim kontrahentom. Rocznie to blisko 400 tys. dokumentów fakturowych. Jest to zatem znacząca baza do analizy stanu gospodarki przez pryzmat sytuacji w jakiej są mikro i małe przedsiębiorstwa, które są głównymi użytkownikami portalu.

- Sprawdziliśmy liczbę faktur wystawionych w lipcu i sierpniu tego roku i porównaliśmy ją do wakacyjnych miesięcy rok temu. Okazało się, że w tym roku mikroprzedsiębiorcy wystawili o 20% więcej faktur niż latem w zeszłym roku. Oczywiście w części wynika to z wzrostu serwisu, do którego co miesiąc dołączają nowi przedsiębiorcy, jednak ta dynamika jest mniejsza niż wzrost liczby wystawionych faktur. Interpretujemy to tak, że po fatalnej wiośnie, kiedy ludzie zostali w domu, a wiele biznesów zamroziło działalność, latem przedsiębiorcy działali ze zdwojoną siłą – mówi Grzegorz Grodek – Prezes Zarządu Faktura.pl.

Aktywność biznesu napędzali w dużym stopniu turyści. Po tygodniach izolacji w domu byli spragnieni podróżowania, zwiedzania, a także jedzenia w restauracjach. Faktur ze stawką VAT 5%, które w znaczącej części można przypisać do gastronomii było dużo więcej niż w wakacje 2019 – o 22%. Na takiej stawce VATu działa część przedsiębiorców sprzedających wyroby spożywcze np. oleje, mleko, mięso, owoce i warzywa, pieczywo, sery. Mechanizm był więc zapewne taki: turyści nie oszczędzali latem na jedzeniu, restauracje i bary na tym korzystały i zarabiały, a żeby sprostać popytowi zamawiały w dużych ilościach półprodukty u dostawców. Ci natomiast wystawiali dużo faktur.

Pod koniec sierpnia dodatkowy impuls dla sektorów gospodarki związanych z turystyką (gastronomia, hotele, atrakcje turystyczne) dało uruchomienie bonu turystycznego. Nowa fala turystów generowała ruch i pozwoliła zarobić małym firmom.